Ursula Bennardo, lettera straziante a Sossio Aruta/ “Ho avuto paura per nostra figlia Bianca”

In una lunga lettera fatta recapitare a DiPiù, Ursula Bennardo ha fatto sapere a Sossio Aruta di sentire la sua mancanza. Da quando il calciatore è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2020, per l’ex dama del trono over, madre di tre figli, sono cominciati i grattacapi, aggravati da un piccolo problema di salute che ha coinvolto la sua bambina. Affrontare ogni cosa senza l’aiuto del suo compagno non è stato semplice, ricordiamo infatti che, in seguito all’ingresso di Sossio Aruta nel reality, in Italia si è scatenata l’emergenza coronavirus; in concomitanza, ha fatto sapere Ursula Bennardo, la loro bambina, la piccola Bianca, si è ammalata, manifestando dei sintomi respiratori piuttosto allarmanti: “Dopo la tua partenza – ha spiegato l’ex dama nella lettera pubblicata da DiPiù – nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo – ha reso noto la Bennardo – ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquillizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa”.

URSULA BENNARDO: “SOSSIO, IO E BIANCA ABBIAMO BISOGNO DI TE”

Ursula Bennardo non è l’unica in casa a sentire la mancanza di Sossio Aruta. La piccola Bianca soffre moltissimo per la lontananza del suo amato papà e aspetta con ansia il suo ritorno a casa: “Nel lettone – ha infatti scritto la Bennardo nella lettera su DiPiù – la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza”. Da qui l’appello affinché possa concludere al più presto la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020 e tornare, così, finalmente a casa: “Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto – ha precisato Ursula – qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie”. Ursula Bennardo ha continuato poi condividendo i suoi sentimenti nei confronti di Sossio, forse impaurita dal’eventualità che le dinamiche del gioco possano distrarlo dai suoi doveri: ” Sossio – ha scritto la dama – mi manchi Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?”.



