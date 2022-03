Ursula Bennardo rifatta? Lei s’infuria/ Uomini e donne: “Fate schifo, meschini!”

Uomini e donne, Ursula Bennardo torna in studio: è polemica

Uomini e donne non smette di riservare ai telespettatori scontri e colpi di scena dentro e fuori lo studio tv, con i suoi protagonisti, come la polemica del momento che vede Ursula Bennardo gridare al bodyshaming ai suoi danni. La querelle parte con la nuova puntata del trono over andata in onda il 28 febbraio 2022, dove Ursula in coppia con Sossio Aruta registrano un ritorno alla corte del dating-show di Maria De Filippi, che li ha visti capitolare.

A margine dell’ospitata della coppia vip, i commenti dei telespettatori via social non si sono sprecati, e tra questi non mancano accuse che tacciano Ursula di essersi stravolta i tratti somatici del viso tanto da risultare “irriconoscibile”, ricorrendo all’eccessivo ricorso alla chirurgia e medicina estetica. Tutte critiche sull’aspetto fisico che ora mandano su tutte le furie la dama, tanto che lei stessa interviene tra le Instagram stories con una replica durissima, dove dà dei “meschini” e leoni da tastiera ai detrattori.

Il messaggio di replica di Ursula Bennardo al body-shaming

In replica ai detrattori, tra le Instagram stories, quindi, così Ursula Bennardo si difende da chi le attribuisce dei cambiamenti fisici innaturali e dovuti all’eccessivo ricorso ai bisturi: “Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che fate schifo!”. Una replica corredata poi da un sondaggio indetto dalla stessa compagna di Sossio Aruta, che chiama il web a dirsi favorevoli o contrari al suo intervento destinato ai detrattori: “Va bene così, sì o no ?”.

Tra i post pubblicati via social, poi, Ursula lancia anche un commento a margine della sua ultima apparizione tv a Uomini e donne, divenuta oggetto di discussione nel web e che invece per lei rappresenta una full-immersion in un mare di ricordi positivi: “4 anni … Emozionarmi sempre più anziché sempre meno … È uno studio magico per noi , troppi affetti troppi ricordi. Grazie a tutti per l’affetto , messaggi , storie e tantissime parole belle. Vorrei potervi abbracciare tutti. Promesso non mancheranno gli aperitivi ovunque andrò. Mi chiedete di reagire davanti a chi invece critica offende e vi dico cari amici … non c’è bisogno dica nulla , si commentano da soli ! Chi lo fa non sta bene è peccato inveire!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ursula Bennardo (@ursulabennardo)





