Ursula Bennardo sbugiarda Francesco Chiofalo?/ “Mi aveva detto che la mamma era…”

Ursula Bennardo e le sue dichiarazioni su Francesco Chiofalo

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi con Sossio Aruta, ha partecipato a Temptation Island Vip conoscendo anche Francesco Chiofalo. Entrambi parteciparono al famoso programma dell’amore nel 2018. Ursula, con Sossio, formava una delle coppie della versione vip mentre Francesco Chiofalo, con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, formava una delle coppie della versione nip. A quanto pare, Ursula e Francesco Chiofalo ebbero comunque modo di conoscersi ed oggi, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la Bennardo svela la propria verità sull’attuale concorrente de La pupa e il secchione show 2022.

Onestini e Chiofalo, dura lite a La Pupa e il Secchione/ D'Urso "Gianmarco ha pianto"

Come riporta il portale Gossip e Tv, Ursula Bennardo, attraverso le proprie Instagram Stories, avrebbe raccontato ai propri followers alcune bugie che Chiofalo le avrebbe detto in quel periodo. A quanto pare, durante un incontro nel backstage di Temptation Island, Ursula Bennardo e Chiofalo avrebbero chiacchierato a lungo e, nel corso della chiacchierata, Chiofalo si sarebbe confidato proprio con l’ex dama del trono over.

Francesco Chiofalo "Mi hanno trovato un'altra massa"/ Piange in diretta "È difficile"

Ursula Bennardo e la sua verità su Francesco Chiofalo

Stando alle dichiarazioni fatte da Ursula Bennardo su Instagram e riportate dal portale Gossip e Tv, Francesco Chiofalo non le avrebbe raccontato sulla la verità sulla sua vita. “A me Francesco Chiofalo a Temptation Island raccontò di non avere la mamma e di essere lui ad occuparsi della sorella (e tante altre cose sulla sorella!)” , ha scritto la Bennardo sul social network.

In realtà, Francesco Chiofalo non ha mai nascosto la madre e, proprio la signora, ospite de La pupa e il secchione Show, ha parlato del tumore al cervello contro cui ha combattuto il figlio. “Gli hanno detto ‘Guarda che hai una macchia nera grossa in testa, non senti nulla?’, lui ha negato… È stato quindi operato, è stato un intervento in cui è salito in sala operatoria alle 8 di mattina ed è uscito alle 21″.

Drusilla Gucci gelosa di Francesco Chiofalo?/ "Non ci vedremo per un bel po'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA