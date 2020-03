Ursula Bennardo “Sossio merita pugno in testa”/ “Percorso al Grande Fratello Vip..”

Ursula Bennardo torna ad essere protagonista sui social in attesa di riabbracciare il suo Sossio Aruta. Il rea Leone è nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e mercoledì scorso ha scoperto di essere il primo finalista del programma con le polemiche che ne sono seguite. L’ex cavaliere di Uomini e donne è uno degli ultimi arrivati nel programma e in molti sono pronti a scommettere che il posto in finale non doveva essere suo ma si è trovato in mezzo solo per un caso. Anche i suoi coinquilini, a cominciare da Antonio Zequila, sono d’accordo con queste affermazioni e adesso si preparano ad ottenere un posto nella puntata di mercoledì. Chi non è riuscita a dire la sua a Sossio in diretta tv, come i due avevano sperato, è sicuramente Ursula Bennardo che si deve accontentare di commentare il percorso del suo compagno sui social. Proprio da una sessione di domande e risposte con i fan viene fuori una piccola vendetta pronta ad essere servita a Sossio quando lascerà la casa.

URSULA BENNARDO CONTRO SOSSIO ARUTA SUI SOCIAL: “MERITA UN PUGNO IN TESTA”

In particolare, Ursula Bennardo scrive di essere felice per il percorso di Sossio ma si è detta pronta a picchiarlo appena possibile. In particolare, Ursula Bennardo scrive: “Sono contenta del percorso di Sossio al Grande Fratello Vip solo che avrà un pugno in testa quando uscirà”. Subito dopo gli stessi fan le chiedono spiegazioni sul famoso pugno e alla fine lei stessa ammette: “Poi lo saprete perché ho scritto del pugno in testa”. La frase è accompagnata da una serie di emoticon sorridenti e questo lascia pensare che la situazione non sia molto grave. Forse lo ha visto particolarmente vicina ad una delle donne nella casa?



