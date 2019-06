Ursula Bennardo, Uomini e donne/ Stress e rinunce: “Soffro ma è giusto così”

Ursula Bennardo continua a vivere al meglio la sua gravidanza. La dama di Uomini e donne porta in grembo la bambina di Sossio Aruta e già conta gli istanti che la separano dal suo arrivo previsto per il mese di ottobre. La piccola Bianca cresce a vista d’occhio e solo chi ha vissuto una gravidanza in piena estate conosce quelli che sono i piccoli “problemi” dovuti al caldo intenso, a notti insonni e fastidi logistici. Anche Ursula Bennardo in questi giorni sta lamentando questi piccoli dolori della gravidanza ma, in particolare, si è lamentata di una cosa soprattutto ovvero dell’addio al fumo. La cosa che più le crea scompiglio è proprio questa e nelle risposte date su Instagram ai fan ha scritto: “Sì tanto… Soffro ancora adesso ma è giusto così”. Tra tutte le privazioni e i controlli proprio l’addio al fumo è quello che più la fa soffrire ma niente è come vedere e sapere che la propria bambina cresce in salute.

LE RINUNCE DI URSULA BENNARDO

La bella dama di Uomini e donne ha ammesso di avere anche problemi con il sonno visto che non può dormire a pancia in giù e se a questo sommiamo il fatto che rimane alzata fino a notte fonda in attesa del rientro dei suoi figli, il gioco è fatto e lo stress non manca. Per fortuna al suo fianco c’è sempre l’amato Sossio Aruta che ha preso parte, proprio nei giorni scorsi, alla festa per i 18 anni del primo figlio della sua compagna. Lei stessa ha pubblicato la foto scrivendo: “I miei amori al.completo in pochi scatti…un giorno indimenticabile per noi …

Mi fate esaurire,esasperare,piangere ma siete anche in grado di darmi le emozioni ed i sorrisi più veri…insomma siete l’essenza mia vita monelli..Emozioni“.

