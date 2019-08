Ursula Bennardo Vs haters di Nadia Toffa/ “Animali! C’è bisogno di leggi severissime”

Ursula Bennardo è furiosa. La nota dama di Uomini e Donne, che a breve sarà mamma della piccola Bianca, figlia di Sossio Aruta, si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. A farla infuriare gli haters, soprattutto coloro che hanno avuto il coraggio di criticare, anche con parole disgustose, Nadia Toffa, venuta a mancare solo pochi giorni fa. È proprio dopo aver letto di queste critiche che la Bennardo sbotta e in una serie di stories su Instagram dichiara: “Dopo quello che ho letto sul web dopo la morte di Nadia, penso dovrebbero fare delle leggi severissime con conseguenze penali grandi per chi insulta pesantemente! La tastiera va usata con educazione e rispetto, questi elementi dimostrano di avere problemi psichiatrici, quindi sono pericolosi e vanno fermati!”

Ursula Bennardo contro gli haters: “Basta vivere come animali”

La riflessione di Ursula Bennardo si conclude con un appello: “Bisogna pagare le conseguenze dei proprio errori, parole o gesti… Basta vivere come gli animali!!!” scrive la dama di Uomini e Donne. Parole in cui molti si ritrovano, d’altronde proprio le critiche ricevute dalla Toffa durante la malattia e anche dopo la morte hanno indignato tanti. E se tale vicenda continua a creare ancora grande discussione nel mondo del web, Ursula si prepara ad accogliere sua figlia, la prima bambina sia per la dama che per Sossio che hanno già dei figli ma tutti maschi. Un figlio che entrambi aspettavano con ansia e che ora non vedono l’ora di tenere tra le loro braccia.

