Ursula Bernardo attacca Ida Platano “Lei come Gemma”/ “Non si fa desiderare, gli uomini scappano via”

Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si scontrano: interviene Ursula Bennardo

Al trono over di Uomini e donne è di nuovo scontro al centro studio, tra gli ex storici Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nella puntata del dating-show del 26 maggio. Tutto parte con la dama che accusa il cavaliere di servirsi dei suoi sentimenti per visibilità e il cavaliere rispedisce alla mittente le accuse. Durante l’ennesima lite in tv tra i due ex, per i quali i fan di Uomini e donne sperano tuttavia in un ritorno di fiamma, Ida è apparsa in un forte stato di agitazione, accusando visibilmente un malore fino alla sua uscita dallo studio, il che sta destando la preoccupazione generale del pubblico tv. Nel frattempo l’ex dama del trono over e fiamma storica di Sossio Aruta, Ursula Bennardo commenta l’ennesimo scontro dell’ex coppia Ida e Riccardo, per i quali sembrano non esserci i presupposti ai fini di un ritorno di fiamma.

“Con oggi confermo ciò che ho sempre pensato che ci sono problemi di comunicazione e caratteriali che mai troveranno un punto di incontro”, è uno dei commenti che Ursula Bennardo rilascia sulla pagina Instagram di Uomini e donne e sui rapporti intercorrenti tra gli storici, dentro e fuori gli studi tv. E ancora, in un altro commento scrive: “Purtroppo l’amore non basta … Ci sono problemi caratteriali ,di comunicazione e comportamentali che mai potranno capirsi ,perché opposti …”. La nuova lite nasce da un invito a cena, rivelatosi un momento serale funesto per Ida Platano, la quale palesa di aver maturato delle importanti aspettative rispetto ad un ricongiungimento con Guarnieri. Ma a detta di Ursula, in quanto donna, alla base dei problemi di relazione tra la bresciana e Riccardo si evince che Ida non metterebbe in atto la giusta strategia di seduzione nel rapportarsi agli uomini, così come l’amica al parterre del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani.

L’affondo di Ursula Bennardo su Ida Platano

In un altro commento social, rilasciato sempre sulla pagina Instagram di Uomini e donne, nel dettaglio Ursula Bennardo scrive testualmente l’affondo su Ida Platano: “A volte una donna dovrebbe farsi desiderare per capire… E’ la vita! Gemma e Ida però non lo capiscono e gli uomini scappano…”. Parole che pesano come un macigno sulla posizione assunta da Ida Platano a Uomini e donne, se cumulate ai commenti degli utenti che invitano la bresciana a chiudere l’amore tossico con Riccardo Guarnieri.

