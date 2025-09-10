Fiocco in vista per Úrsula Corberó: la star spagnola annuncia la gravidanza, emozione alle stelle con Chino Darín.

“Questa non è intelligenza artificiale“. Così Ursula Corbero ha scritto sotto una foto di lei con il pancione su Instagram, lasciando di stucco tutti i suoi fan che non si aspettavano una gravidanza. L’attrice ha raggiunto l’apice della fama interpretando il ruolo di Tokyo ne La Casa di Carta, serie Netflix che ha riscosso moltissimo successo in tutto il mondo. Oggi, la donna ha dichiarato di essere incinta del suo primo figlio dal marito Chino Darin, anche lui celebre attore e produttore.

Sotto alla foto sono arrivati commenti da parte di tutte le star e tra chi le ha fatto gli auguri è spuntata anche Chiara Ferragni, che l’ha conosciuta in passato. Ursula Corbero e Chino Darin sono una coppia ormai da quasi dieci anni e si sono conosciuti nel 2015 mentre giravano El Embajador, all’inizio della loro carriera come attori. I due hanno raccontato tutto sulla relazione, nata con un primo bacio appassionato dopo una scena intima intensa, nella quale si sono innamorati. Dopo le riprese, lui l’aveva invitata a cena e da lì non si sono più lasciati.

Ursula Corbero e Chino Darin presto genitori: sarà maschio o femmina?

I fan di Ursula Corbero sono emozionati per la lieta notizia dell’arrivo di un figlio. L’attrice ha condiviso il post ma il marito Chino Darin ha immediatamente ricondiviso la commovente fotografia. Nella vita di tutti i giorni la coppia è estremamente riservata ed è rarissimo che i due condividano una parte così intima di sè. Eppure, non si può ignorare che la notizia della gravidanza sia qualcosa di estremamente importante e degno di essere mostrato ai fan. Come vi mostriamo nella foto sotto, Ursula ha deciso di farsi fotografare con una sottoveste bianca, seduta sul divano con il pancione e un fiocco rosa, il che farebbe pensare all’arrivo di una femmina.

