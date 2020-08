Ursula Corberò in slip sui social/ La sexy Tokyo de La Casa di Carta pronta per…

Con una storia su Instagram e una serie di foto scattate e postate poi per rimanere impresse nella mente di tutti e dei fan de La Casa di Carta, Ursula Corberò ha fatto sapere ai suoi follower di essere alle prese con un’estate molto hot. Non solo è arrivato il momento per il cast di tornare a lavoro per mettere insieme i nuovi episodi della serie Netflix, ma per i fan è arrivato quello di gustare la loro beniamina in slip con le braccia pronte a coprire il suo seno nudo. Una serie di scatti la ritraggono piegata sulle gambe e poi anche in piedi proprio come una vera dura e non c’è bisogno di dire che quello che ha raccolto è stato un pieno di like.

Ursula Corberò sexy sui social ad un passo da La Casa di Carta 5

I suoi colleghi, intanto, hanno dovuto mettere da parte il mare e le vacanze per tornare sul set de La Casa di Carta 5 per la ripresa dei lavori dopo l’interruzione dovuta al Covid 19 e il conseguente lockdown. In precedenza l’attrice spagnola ha infiammato Instagram con alcuni scatti bollenti e non è la prima volta che la vediamo posare con il suo sguardo sexy e i suoi occhi penetranti, chi la segue lo sa bene, ma, intanto, i fan sperano che non sia nemmeno l’ultima e che presto potranno vedere qualcosa di più e non nel senso fisico del termine ma in quello lavorativo. Ecco di seguito gli scatti e, soprattutto, il record di like raccolti che, al momento, sono ben oltre i 4milioni:

Visualizza questo post su Instagram ❤️🐚❣️💕🌈 Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) in data: 7 Ago 2020 alle ore 10:18 PDT





