Úrsula Corberó (Tokio) e Chiara Ferragni/ Foto, la Casa di Carta: “Benvenuta Milan”

Chiara Ferragni e Úrsula Corberó, amato volto di Tokio de La Casa di Carta, insieme un uno scatto. L’immagine, pubblicata ieri dall’influencer italiana su Instagram, ha già conquistato oltre 680 mila like, oltre ai commenti di followers e vip. “Tokio and Milan” si legge nella didascalia condivisa dalla moglie di Fedez, la quale, così come i protagonisti del film, ha scelto per sé il nome di una città, Milano. L’incontro tra le due star è avvenuto a Madrid lo scorso 27 giugno in occasione della serata organizzata da Glamour Spagna, dove l’influencer, grazie al suo straordinario successo sui social network, ha ricevuto un premio, Most Influential Woman, come donna più influente nel mondo. In quell’occasione, però, Chiara Ferragni ha fatto di più e, a poche settimane dal dall’uscita del secondo capitolo della serie tv spagnola più seguita nel mondo, è riuscita a ottenere un selfie con une delle protagoniste più amate e controverse del serial.

La risposta dall’account ufficiale della serie

Lo scatto che immortala Chiara Ferragni e Tokio (Úrsula Corberó) de La Casa di Carta è stato preso di mira da diversi vip, che nelle ultime ore hanno lasciato i loro commenti tra le numerose risposte. Tra le interazioni, però, spicca il messaggio condiviso dall’account ufficiale de La Casa de Papel, che, cogliendo al volo la proposta formulata dell’influencer in didascalia, le ha dato il suo benvenuto: “Welcome to la banda, Milan”. La nuova stagione de La casa di Carta debutterà su Netflix il prossimo 19 luglio ma, a dispetto del nome di copertura già a sua disposizione, Chiara Ferragni non sarà tra i protagonisti. In particolare, le anticipazioni spagnole rivelano che, nel nuovo capitolo, Tokio e gli altri ragazzi della banda si riuniranno per una nuova azione di gruppo: rapinare in gran segreto la Banca di Spagna; tuttavia, stavolta al centro dei loro interessi non ci saranno i soldi, ma il salvataggio di uno dei loro compagni. Di chi si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Tokio and Milan @ursulolita 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 29 Giu 2019 alle ore 1:58 PDT





