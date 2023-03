Ursula Von der Leyen incontra Joe Biden/ “Russia pagherà atrocità commesse a Ucraina”

Ursula Von der Leyen ha incontrato Joe Biden nello Studio Ovale della Casa Bianca. La presidentessa della Commissione europea e il presidente degli Stati Uniti, oltre a superare le tensioni provocate dall’Inflation Reduction Act, ovvero la nuova norma sugli incentivi per la svolta green, hanno espresso le loro opinioni sui temi caldi della politica internazionale. In primis, il conflitto tra Russia e Ucraina.

“Faremo in modo che la Russia paghi per le atrocità commesse in Ucraina”, ha assicurato come riportato da Sky Tg24 Ursula Von der Leyen. I due leader hanno inoltre ribadito che “gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno lavorando per garantire all’Ucraina il sostegno di sicurezza, economico e umanitario di cui ha bisogno per tutto il tempo necessario”. L’obiettivo è quello di colpire il Paese di Vladimir Putin soprattutto dal punto di vista economico, sebbene le sanzioni finora attuate non abbiano del tutto dato l’esito sperato.

Ursula Von der Leyen incontra Joe Biden: l’opposizione alla Russia

È per questo motivo che, durante il loro incontro nello Studio Ovale, Ursula Von der Leyen e Joe Biden si sono soffermati anche sulle strategie da mettere in atto per evitare che la Russia abbia dei complici. Gli Stati Uniti e l’Unione europea in tal senso hanno fatto sapere di stare adottando insieme “nuove misure per colpire entità di Paesi terzi in tutto il mondo, al fine di interrompere il sostegno alla guerra russa da qualsiasi angolo del mondo in cui venga identificato”.

“Stiamo lavorando di pari passo per limitare ulteriormente le entrate russe, garantendo al contempo la continuità delle forniture energetiche ai mercati emergenti e ai Paesi in via di sviluppo attraverso il tetto massimo dei prezzi fissato dal G7 per il greggio e i prodotti petroliferi di origine russa trasportati via mare”, hanno affermato la presidentessa della Commissione europea e il presidente degli Usa.

