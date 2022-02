Urtis choc “Delia Duran ha regalato a Alex un mènage à troi dopo GF Vip”/ “Stella…”

Sono rivelazioni shock quelle fatte da Giacomo Urtis a Pomeriggio 5. Si torna a parlare di Grande Fratello Vip nella nuova puntata del talk show condotto da Barbara D’Urso che oggi tra i suoi ospiti ha non solo il chirurgo dei Vip ma anche l’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, e la sua stylist Stella. È proprio Belli l’argomento di discussione in studio e, tra un attacco e l’altro, Urtis prende la parola per dare più di uno scoop.

Il primo è su Stella, lì di fronte a lui. Giacomo svela infatti che la donna non sarebbe una collaboratrice di Alex come lei ha più volte sottolineato: “Non lavori con lui, sei andata a casa sua a fare altre cose!”, ha alluso senza mezzi termini Urtis che si è successivamente lanciato in una dichiarazione ancora più scottante.

Giacomo Urtis lancia il gossip: “Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un incontro a tre dopo il 22 dicembre”

Giacomo Urtis, ormai esperto di gossip, ha lanciato un’indiscrezione molto piccante su Alex Belli e sua moglie: “Delia Duran ha regalato ad Alex un menage a troi al suo compleanno”, ha annunciato in studio, lasciando la D’Urso e i presenti sbigottiti. Il compleanno di cui si sta parlando è quello del 22 dicembre 2021, cioè poco dopo l’uscita di Alex dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Ma non dovevano aggiustare le cose tra loro due una volta fuori?” ha fatto notare, con sarcasmo, Katarina, poi la parola è tornata a Urtis. Il chirurgo dei Vip ha voluto infatti chiarire che la terza persona a letto con Delia e Alex non era Stella ma un’amica della Duran. Stella però ha replicato a Urtis dicendo che il menage di cui parla non è di quest’anno ma di “diversi anni fa”, affermazione che non convince Giacomo.

