Urtis punge Gemma Galgani: “Ritocchini? L’avrei tirata molto di più”/ “Tina Cipollari? Andrebbe ringiovanita”

Gemma Galgani, nuovi ritocchini in vista? Giacomo Urtis lancia la stoccata: “L’avrei tirata molto di più!”

Gemma Galgani non ha negato di aver ricordo alla chirurgia plastica negli ultimi anni. La celebre dama di Uomini e Donne ha deciso di rifare il seno, di concedersi un minilifting al volto e rimpolpare le labbra. “Ho ceduto alla vanità, mi sento soddisfatta!”, ha lei stessa ammesso nello studio di Canale 5, dove anche quest’anno è tornata alla ricerca del grande amore. C’è però chi ritiene che gli interventi estetici sostenuti sono serviti a poco e che la dama avrebbe dovuto fare qualcosa in più.

Giacomo Urtis, celebre chirurgo plastico dei Vip, si è detto non soddisfatto del risultato ottenuto da Gemma, che avrebbe invece ‘tirato di più’. “Lei è soddisfatta, ma io no! – ha dichiarato attraverso le pagine di NuovoTv – Per tutto quello che ha fatto, il risultato è insufficiente, un cinque e mezzo direi. Io l’avrei tirata molto di più”.

Non solo Gemma Galgani: il consiglio di Urtis a Tina Cipollari

Giacomo Urtis non si è però limitato ad analizzare i ritocchini di Gemma Galgani. Ha invece parlato anche di un’altra protagonista di Uomini e Donne: Tina Cipollari. Di lei ha detto: “Di certo, a guardare gli occhi, negli anni Tina ha imparato a… truccarsi. – ha esordito il chirurgo plastico, lanciando un consiglio all’opinionista di Maria De Filippi – Se venisse nel mio studio, la prima cosa che farei è sottoporla a una serie di trattamenti per ringiovanirla. Andrebbe tirata un po’, nei punti dove la pelle comincia a cedere. Ha grande potenziale”.

