Us Open 2019/ Diretta Fabbiano Bublik streaming video e tv, orario dei match (tennis)

Agli Us Open 2019, a partire dalle ore 17:00 italiane di giovedì 29 agosto, si completa il programma del secondo turno: nel torneo dello Slam a Flushing Meadows abbiamo, nella parte bassa del tabellone maschile, ben tre italiani. A conti fatti è quello che speravamo, anche se i nomi sono diversi rispetto alle previsioni: da una parte abbiamo avuto la grande vittoria di Thomas Fabbiano che, dopo il colpo di Wimbledon contro Tsitsipas, si è ripetuto contro un Dominic Thiem sotto il par (ma pur sempre quarto giocatore del seeding, e con due finali Slam giocate negli ultimi due anni) e si è qualificato per il secondo turno, dove affronterà Alexander Bublik con ottime possibilità di proseguire la sua corsa. Per contro abbiamo perso Marco Cecchinato, che continua nella maledizione dei Major: dopo la semifinale del Roland Garros ha perso per sei volte consecutive la partita di esordio. Avanzano anche Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, e dunque li ritroveremo oggi nella diretta degli Us Open 2019, che scatta tra poco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2019 sarà garantita sui canali Eurosport ed Eurosport 2: verranno fornite le immagini soprattutto dai campi principali, e la regia italiana naturalmente cercherà di cogliere scampoli di match che riguardano i nostri giocatori. Ricordiamo che in assenza di un televisore sarà possibile l’alternativa garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per seguire i match in diretta streaming video – con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone – previo abbonamento al servizio.

DIRETTA US OPEN 2019: I BIG IN CAMPO

Matteo Berrettini, testa di serie numero 24, affronta il secondo turno degli Us Open 2019 contro Jordan Thompson: avversario che su questi campi può mettere in difficoltà il romano, comunque favorito e a caccia di un’altra vittoria per proseguire un percorso di crescita che lo ha portato ad essere la nostra grande speranza per gli anni a venire, già pronto oggi a fare grandi risultati. Sonego invece se la vedrà con Pablo Andujar, che a sorpresa ha fatto fuori la testa di serie numero 30 Kyle Edmund: anche il torinese parte con i favori del pronostico ma dovrà stare attento a non sottovalutare un avversario certamente più esperto di lui. Tra i big in campo avremo Rafa Nadal, impegnato contro Thanasi Kokkinakis (grande talento, ma bersagliato dagli infortuni) e Alexander Zverev che continua a soffrire negli Slam, ha già dovuto giocare cinque set al primo turno e adesso sfida Frances Tiafoe, un giovane che sulla superficie degli Us Open potrebbe anche fare strada. Il match potenzialmente più interessante rimane quello tra Fernando Verdasco, un veterano che trova sempre il modo di mettere in difficoltà i suoi avversari, e il sudcoreano Hyeon Chung che, dopo aver vinto la NextGen nel 2017, ha penato per due anni alla ricerca di una condizione anche solo accettabile per poter giocare.



