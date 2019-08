Us Open 2019/ Diretta Fabbiano Thiem streaming video e tv, orario dei match (tennis)

Gli Us Open 2019 vivono la loro seconda giornata martedì 27 agosto: alle ore 11:00 italiane inizia il programma sui campi “limitrofi” con il centrale che invece si apre un’ora più tardi, oggi abbiamo le sfide della parte bassa del tabellone Atp e quelle della metà alta nel main draw femminile. Siamo arrivati all’ultimo Major della stagione: abbiamo vissuto un’estate interessante tra sorprese e conferme, e adesso scopriremo – tra due settimane – quali giocatori riusciranno a portare a casa il trofeo di Flushing Meadows. I campioni in carica sono Novak Djokovic e Naomi Osaka: è già passato un anno da quando la giovane giapponese vinse il suo primo Slam battendo in finale Serena Williams, avanzando la sua candidatura verso quella prima posizione mondiale che si è ripresa poco fa. Djokovic invece proverà a centrare il quinto Slam negli ultimi sei giocati: fino a questo momento gli è mancato soltanto il Roland Garros. Da valutare anche gli italiani impegnati, perché in questo momento storico potremmo avere belle possibilità di fare strada.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2019 è disponibile su Eurosport ed Eurosport 2, che vi permetteranno di seguire i match principali della giornata con particolare riferimento al campo centrale e, almeno tentativamente, con l’idea di seguire i tennisti italiani anche se la regia sarà principalmente quella internazionale. In assenza di un televisore potrete assistere alle sfide di Flushing Meadows anche in diretta streaming video, avvalendovi della piattaforma Eurosport Player per la quale dovrete sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA US OPEN 2019: LE PARTITE DEL MERCOLEDì

Tra le sfide nella diretta degli Us Open 2019 per il martedì abbiamo soprattutto l’esordio di Rafa Nadal, impegnato contro l’australiano John Millman, ma anche la numero 1 Wta e campionessa in carica Naomi Osaka che inizia la sua difesa del titolo contro Anna Blinkova, dopo aver avuto qualche difficoltà di troppo in una stagione nella quale non ha ripetuto le grandi cose del 2018. In campo anche Coco Gauff, grande sensazione di Wimbledon: interessante l’incrocio con la classe 2001 Anastasia Potapova, che è stata numero 1 e campionessa Slam a livello juniores. Oggi però sono attesi anche gli italiani: Matteo Berrettini, testa di serie numero 24, se la vede con Richard Gasquet che si sta ritrovando, poi Marco Cecchinato affronta lo svizzero Henri Laaksonen e Lorenzo Sonego ha una sfida non semplicissima contro Marcel Granollers, che lo aveva già nettamente sconfitto a Wimbledon. Speriamo invece che Thomas Fabbiano possa farsi onore: il pugliese ha pescato subito la testa di serie numero 4 Dominic Thiem e dunque le previsioni gli sono contrarie, a meno che non arrivi una prestazione super come quella che a Wimbledon gli aveva permesso di far fuori Tsitsipas.



