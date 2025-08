Negli USA peggiorano i dati sulla salute mentale dei giovani: Trump taglia i fondi federali e l'Illinois mette in campo un piano di screening a scuola

In un periodo storico in cui il presidente USA Donald Trump ha deciso di tagliare circa 1 miliardi di dollari stanziati – tramite i Dipartimenti dell’Istruzione – per la salute mentale e in cui (ci torneremo) i dati su ansia e depressione tra bambini e ragazzini sono in fortissimo aumento, l’Illinois ha preso la storia decisione di rendere obbligatori e completamente gratuiti degli screening annuali per tutti gli studenti compresi tra la terza e la dodicesima classe.

Prima di arrivare all’Illinois, utile è ricordare che secondo i più recenti dati raccolti ed elaborati Centers for Disease Control and Prevention – relativi al biennio tra il 2022 e il 2023 – attualmente negli USA i problemi di salute mentale, comportamentale o emotiva riguardano più del 20% dei bambini compresi tra i 3 e i 17 anni: nel dettaglio nella classe d’età tra i 12 e i 17 anni si nota un 16% di incidenza di ansia, un 8,7% di depressione e un 6,8% di disturbi comportamentali.

Ancor più drammatici – sempre tra le rilevazioni sulla salute mentale dei CDC – sono i dati relativi al suicidio: se, infatti, il 20% di ragazzi tra i 12 e i 17 anni ha preso in considerazione l’idea di togliersi la vita tra il 2021 e il 2023, al contempo sono il 16% ad aver attivamente pianificato il proposito suicidario e il 9% l’ha anche attuato, fortunatamente senza successo; mentre in quella stessa classe d’età si conta anche un 22% di ragazzi che bevono alcool (legale solo dai 21 anni), un 17% che usa cannabis, un 10% che usa altre droghe o (nel 4% dei casi) farmaci non prescritti.

L’Illinois tutelerà la salute mentale dei giovani: screening obbligatori e gratuiti per tutti gli studenti

Lasciando da parte i – drammatici – dati sulla salute mentale negli USA, possiamo tornare alla decisione dell’Illinois che (come dicevamo prima) muove in direzione diametralmente opposta rispetto alla linea decisa dal presidente Trump; ma in tal senso è anche utile ricordare che la decisione di tagliare i fondi per il benessere psicologico dei giovani è legata – hanno fatto sapere dal Dipartimento dell’Istruzione – al fatto che i fondi sarebbero stati impropriamente usati per sovvenzionare delle non meglio precisare “azioni basate sulla razza“.

Al di là di Trump, secondo il governatore dell’Illinois Jay Robert Pritzker, la salute mentale dei giovani resta una delle assolute priorità governative e per questa ragione entro il 2027 sarà avviato un ampio programma di screening: l’idea è quella di fornire alle scuole e agli enti locali i fondi utili per includere test psichiatrici gratuiti e annuali nel piano medico degli gli studenti che frequentano tra la terza e la dodicesima classe – che già include anche screening alla vista e all’udito -; rendendoli, peraltro, obbligatori.