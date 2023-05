Usa, 3 cinesi su 4 vittime di razzismo/ Dati: 9% ha subito aggressioni, 55% ha paura

Un sondaggio condotto dal Comitato dei cento, senza scopo di lucro, e dalla Università della Colombia per esaminare le condizioni di salute, economiche e sociopolitiche dei cinesi che vivono negli Usa, come riportato da China Daily, ha rivelato che 3 persone su 4 sono oppure sono state vittime di razzismo. I dati emersi dai questionari somministrati ad un campione della popolazione di circa 6.500 partecipanti sono allarmanti.

È emerso che il 27% degli intervistati ha subito episodi di pregiudizio o odio negli ultimi dodici mesi, mentre il 51% denuncia di subire discriminazioni di diverse tipologie nella propria vita quotidiana e il 64% afferma di avere subito dei controlli particolari collegati al fenomeno del razzismo. I problemi, tuttavia, non si limitano a differenze di trattamento. Il 9% delle persone è stato infatti vittima di intimidazioni o aggressioni fisiche e il 7% ha subito atti di vandalismo o danni alle sue proprietà. Il 55% dei cinesi negli Usa è per questo motivo preoccupato per la propria sicurezza.

Usa, 3 cinesi su 4 vittime di razzismo: i risultati del sondaggio

Il sondaggio condotto negli Usa, che ha rivelato che 3 cinesi su 4 sono vittime di razzismo, evidenzia come sia necessario affrontare il problema. I cinesi americani costituiscono infatti uno dei gruppi etnici in più rapida crescita, tanto che rappresentano circa l’1,7% della popolazione totale. “La nostra missione è utilizzare i dati per informare i responsabili politici e il pubblico del fenomeno in modo da aiutarli a sviluppare delle politiche, dei programmi e dei servizi tempestivi e reattivi”, ha affermato Qin Gao, ricercatore nonché professore dell’Università della Colombia.

I cinesi americani rimangono infatti sottorappresentati in politica (nonostante l’84% di loro sia attivo nel settore e voti) e anche poco serviti nei servizi sanitari, educativi e sociali. È emerso, in tal senso, che quasi una persona del campione su 4 è a rischio moderato o grave di soffrire di una malattia mentale. Anche le condizioni economiche non sono delle migliori, con il 10% di loro che ha un reddito inferiore a $ 15.000.











