Lotta al Deep State, funzionario Usa< rivela l'esistenza di un gruppo di lavoro per scovare i responsabili di abusi e attacchi politici a Trump

Usa, un vasto gruppo di funzionari intergovernativi starebbe lavorando alle indagini previste nella battaglia di Trump contro il Deep State. Un provvedimento annunciato già in occasione del primo insediamento presidenziale alla Casa Bianca e che ora è dimostrato da alcuni documenti, nei quali compare il gruppo di lavoro, composto da circa 40 persone, impegnato a scovare tutti i precedenti casi di abusi di potere governativi, portati avanti dai cosiddetti “nemici” per screditare il presidente durante le campagne elettorali.

Reuters, riporta la notizia citando anche un ordine esecutivo, emesso lo scorso gennaio, che avrebbe dato istruzioni al procuratore generale Pam Bondi, di collaborare con agenzie per identificare le eventuali cattive condotte dei membri del governo federale, compresa la militarizzazione delle forze dell’ordine e l’uso improprio dell’intelligence, con lo scopo di allontanare chiunque avesse contribuito a tali azioni. L’esistenza della squadra non è stata smentita ma confermata da una fonte anonima che ha dichiarato che la misura fa parte degli obiettivi dell’amministrazione.

Gruppo di funzionari indaga sugli abusi di potere del Deep State, ordine esecutivo da Trump per scovare responsabili di attacchi politici

Il gruppo di lavoro, composto da 40 funzionari con l’ordine di portare avanti la battaglia contro il “Deep State”, avrebbe ricevuto l’ordine esecutivo di indagare sugli abusi di potere compiuti dalle precedenti amministrazioni. In particolare sulle campagne diffamatorie condotte dagli avversari di Trump all’epoca della prima candidatura. Come riporta Reuters, il documento specifica, di scovare i responsabili dei casi di impeachment fatti scoppiare durante il governo Obama contro l’attuale presidente, quello sui precedenti penali e il dossier sulle presunte interferenze della Russia nella campagna elettorale.

L’agenzia cita anche alcuni nomi che sarebbero già stati presi di mira dall’inchiesta per attacchi politici, tra questi c’è l’ex direttore dell’FBI James Comey, l’ex consulente sanitario per la pandemia Covid Anthony Fauci, ma anche il figlio di Joe Biden Hunter. Anche se il coinvolgimento diretto di Trump al momento non è stato provato, le fonti anonime che hanno commentato la notizia hanno sottolineato che i membri dell’interagenzia sarebbero effettivamente impegnati a scoprire chi ha coordinato le azioni per costruire le accuse contro Trump, comprese quelle sulle frodi elettorali, smentendo però che il gruppo avrebbe discusso anche del fascicolo sullo scandalo Epstein.