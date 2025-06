Il 70% degli elettori USA vorrebbe vedere le cartelle cliniche del presidente eletto: un sondaggi rivela la scarsa fiducia nelle dichiarazioni ufficiali

Secondo un recente sondaggio condotto dall’istituto Axios assieme ai colleghi di Ipsos, i cittadini degli USA sono sempre più favorevoli a una sorta di obbligo di pubblicazione delle cartelle cliniche del presidente eletto, mostrando una chiara e sempre più netta sfiducia nei confronti delle informazioni ufficiali rilasciate dalla Casa Bianca e dallo staff del presidente: un tema importante e che si accompagna anche alla richiesta di limiti d’età più stringenti per le cariche presidenziali.

Il sondaggio Axios-Ipsos è stato condotto in queste ultime settimane e in nessuna delle domande poste al pool di elettori USA si fa diretto e chiaro riferimento specificatamente a Donald Trump, limitandosi a parlare di “presidente eletto”: di fatto l’argomento dello stato di salute dell’uomo più influente al mondo è stato sollevato a gran voce durante gli ultimi mesi del mandato di Joe Biden, spesso incalzato sulla sua età nella campagna elettorale dei Repubblicani.

Secondo le dichiarazioni ufficiali dell’ex medico del presidente – il dottor Jeffrey Kuhlman – Biden godeva di un’ottima forma fisica per avere ormai 82 anni sulle spalle, ma negli ultimi mesi (tra le note gaffe pubbliche, i lapsus e i frequenti inciampi su scalinate e red carpet) il suo declino era diventato sempre più evidente; mentre ad oggi Trump è il più vecchio inquilino della Casa Bianca al momento dell’insediamento con i suoi 79 anni e uno stato di salute “eccellente” dichiarato dal suo team dopo lo screening di aprile.

A non credere alla condizione di salute eccellente del tycoon è soprattutto il governatore della California Democratico Gavin Newsom che ha più volte sollevato – ovviamente a scopo elettorale – dubbi sulla capacità di Trump di prendere le importanti decisioni che gli state richieste ed è proprio in questo contesto che si inseriscono i recenti dati del sondaggio di Axios-Ipsos.

Il sondaggio Axios-Ipsos: il 72% degli elettori USA non crede alle dichiarazioni ufficiali sulla salute del presidente

Entrando nel merito, infatti, sembra che oggi siano circa il 75% degli elettori complessivi a chiedere la pubblicazione delle cartelle cliniche del presidente per verificarne l’effettiva condizione di salute al di là delle informazioni ufficialmente rilasciata dal suo staff: la percentuale sale sensibilmente (83%) tra l’elettorato Democratico e diminuisce altrettanto sensibilmente (70 e 72 per cento) tra i Repubblicani e gli Indipendenti; segnale che non si tratta di un tema strettamente politico.

Infatti, secondo Axios-Ipsos è il 72% dell’elettorato a ritenere che le dichiarazioni ufficiali dello staff della Casa Bianca siano false (parzialmente o totalmente) ed è l’80% degli intervistati a chiedere a gran voce che vengano imposti limiti più stringenti all’età dei candidati per la presidenza o per le alte cariche federali: dato – quest’ultimo – che torna anche a fronte della richiesta di imporre periodici screening cognitivi obbligatori per l’inquilino della Casa Bianca.