Ormoni ai minori, esclusione di Planned Parenthood dai fondi Medicaid, ius soli: le più recenti e controverse decisioni prese dalla Corte Suprema USA

Nell’ultimo periodo alcune importanti decisioni della Corte Suprema americana hanno segnato il passo della politica interna USA. Già la scorsa settimana, con il via libera ad una legge del Tennessee che vieta la somministrazione di ormoni e farmaci bloccanti la pubertà a bambini ed adolescenti, la Suprema Corte aveva riconosciuto non solo legittime, ma anche ragionevoli le limitazioni poste dal legislatore statale a determinati farmaci. La scorsa settimana sono state affrontate tematiche legate all’aborto, alla libertà religiosa, all’educazione ed alla cittadinanza.

TRA GAZA E L’IRAN/ Le confessioni dei militari israeliani (e i sondaggi) che preoccupano Netanyahu

In un primo caso, forse mediaticamente più rilevante, la Corte ha confermato la costituzionalità di una legge del South Carolina che ha escluso Planned Parenthood dai fondi Medicaid.

Già da tempo non è possibile usare fondi federali per finanziare prestazioni abortive; la Carolina del Sud ha però ritenuto nel 2018 di escludere dalla possibilità di operare tramite finanziamento con fondi Medicaid quelle strutture sanitarie come Planned Parenthood che fanno del sostegno al diritto all’aborto una delle loro missioni principali.

DEM TRA NEW YORK E PD/ Se il caso Mamdani dice “qualcosa” a Elly Schlein

La Corte ha ritenuto legittima questa decisione, con una motivazione tecnica basata sul principio per cui l’importante è che ogni persona possa godere dei benefici previsti da Medicaid, indipendentemente da chi sia l’ente erogatore del servizio.

L’effetto di questa decisione è però potenzialmente devastante per Planned Parenthood: se altri Stati decidessero di attuare normative simili, senza i finanziamenti Medicaid il più grande provider al mondo di servizi abortivi rischierebbe una pesante crisi finanziaria che porterebbe ad un forte ridimensionamento, dovendo chiudere molte cliniche e ambulatori, in particolare negli Stati del Sud e del Midwest.

SCENARIO USA/ "Dem a pezzi, ma le incertezze create da Trump sui mercati non piacciono ai suoi elettori"

La seconda decisione riguarda la libertà religiosa e di educazione: in una scuola del Maryland, piccolo Stato moderatamente progressista della costa est, un gruppo di genitori di varie affiliazioni religiose ha ottenuto la possibilità di chiedere l’esenzione per i propri figli (che frequentano l’asilo e le elementari in una scuola pubblica) dalla partecipazione ad iniziative scolastiche che riguardavano il transgenderismo, i matrimoni omosessuali e le parate del pride.

In particolare, la polemica è sorta quando la scuola ha proposto letture molto orientate su tematiche LGBTQ, tra le quali Born ready, che racconta la storia di un ragazzo transgender, o Pride puppy, un libro su una famiglia che partecipa al pride e perde un animale. I genitori non hanno chiesto di vietare determinati libri, ma di esentare i propri figli dalla partecipazione a dette iniziative.

La Corte nella sua argomentazione ha innanzitutto considerato come la costituzione americana e la giurisprudenza della Corte stessa tengono in grande rilievo non solo la libertà religiosa, ma anche il diritto del genitore ad educare i figli secondo principi religiosi.

In secondo luogo, la Corte ha osservato come i libri proposti dalla scuola del Maryland siano senza dubbio in contrasto con i valori ed i princìpi delle famiglie che hanno proposto la causa, e che gli stessi libri, in particolare se letti dagli insegnanti ai bambini, possano causare pressioni psicologiche sui figli a conformarsi ai (legittimi) punti di vista degli autori dei libri, piuttosto che a quelli – altrettanto legittimi – su cui si fonda l’educazione dei genitori.

La Corte Suprema ha voluto sottolineare che l’educazione statale è un diritto pubblico e che non si può limitarlo alla disponibilità dei genitori ad accettare limitazioni al proprio credo religioso, pertanto, esentare i bimbi i cui genitori lo richiedano da partecipare ad iniziative fortemente orientate come questa è un accomodamento ragionevole che la scuola deve garantire.

È interessante come ancora una volta per la Corte Suprema la libertà religiosa non possa essere limitata alla libertà di culto, ma debba abbracciare tutti gli aspetti della vita di una persona ed abbia una valenza sociale pubblica importantissima.

L’ultima decisione riguarda le limitazioni proposta da Donald Trump alla concessione della cittadinanza in base alla sola nascita su territorio americano, lo ius soli previsto dagli Stati Uniti storicamente senza alcuna limitazione.

In questo caso i giudici, pur non entrando nel merito della legittimità di tale provvedimento, hanno ritenuto che le impugnazioni pervenute da diversi Stati al provvedimento stesso, e le conseguenti sospensioni di detto provvedimento fino alla sentenza, possano applicarsi solo a chi ha proposto le impugnazioni (quindi di fatto a molti Stati a guida democratica), mentre il provvedimento del governo possa entrare in vigore in quegli Stati che non lo hanno contestato.

Le decisioni sopra descritte, tutte prese con una salda maggioranza di 6 giudici a 3, denotano innanzitutto l’importanza politica del potere giudiziario ed il fatto che il presidente Trump possa governare senza la spada di Damocle di una opposizione giudiziaria illimitata.

In secondo luogo, mostrano come l’introduzione per via giudiziaria di “nuovi diritti civili” si sia di fatto fermata ma, anzi, ci sia una giurisprudenza sempre più attenta da un lato alla tutela dei diritti civili “storici” e dall’altro a non entrare nel campo del legislatore, limitandosi ad una attenta applicazione della costituzione, senza con ciò sindacare la legittima attività del potere legislativo.

Una giurisprudenza, ma anche un potere politico, più attento ad evitare confusione tra diritti e privilegi, tutelando i primi, ma non i secondi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI