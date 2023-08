Usa, approvata la prima pillola contro depressione post parto/ “Miglioramenti significativi”

Negli Stati Uniti è stata approvata la prima pillola contro la depressione post parto. Come riferito dal sito di RaiNews, la FDA, acronimo di Food and Drugs Administration, ha appunto dato il suo personale lasciapassare ad una cura per cercare di ridurre gli effetti di una patologia che colpisce moltissime donne subito dopo la gravidanza, e che in alcuni casi può risultare estremamente pericolosa per la stessa madre quanto per il figlio. Il farmaco funziona più velocemente rispetto agli anti depressivi classici e andrà usato solamente per due settimane.

La pillola in questione si chiama Zurzuvae, dei Sage Therapeutics Laboratories, e come spiega l’FDA tramite comunicato è “il primo farmaco orale a essere indicato per il trattamento della depressione postpartum negli adulti”. La depressione subito dopo il parto può durare diversi mesi e causa uno choc fisico e psicologico, una condizione potenzialmente fatale durante la quale “le donne provano tristezza, un senso di colpa e di inutilità”, sottolinea Tiffany Farchione, responsabile in psichiatria presso l’Fda.

USA, PILLOLA CONTRO DEPRESSIONE POST PARTO: 500MILA DONNE AMERICANE NE SOFFRONO OGNI ANNO

Ogni anno negli Stati Uniti sono circa mezzo milione le donne che soffrono di questa malattia: “Avere accesso a farmaci per via orale sarà un’opzione vantaggiosa per molte di queste donne che hanno a che fare con sentimenti estremi e talvolta anche pericolosi per la vita”, compresi i pensieri suicidi, aggiunge ancora la Farchione.

Secondo due diversi studi citati dalla Food and drug administration, i pazienti che hanno ricevuto la pillola Zurzuvae, “hanno mostrato miglioramenti molto superiori nei loro sintomi rispetto a quelli del gruppo placebo”. Le autorità raccomando di assumere una compressa da 50 milligrammi ogni notte per 14 giorni consecutivi. Non è stato reso noto il suo prezzo e non è ben chiaro se lo stesso medicinale verrà esteso o meno anche all’Europa e di conseguenza all’Italia. La novità resta comunque decisamente significativa.

