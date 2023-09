Usa, Biden crolla nei sondaggi: Trump avanti di 9 punti/ 74% americani lo ritiene troppo vecchio

ELEZIONI USA 2024: BIDEN DIETRO TRUMP DI 9 PUNTI

Precipita Joe Biden nei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali Usa. In un ipotetico nuovo duello con Donald Trump, quest’ultimo batterebbe il presidente in carica con il 51% contro il 42%. Lo sostiene il sondaggio di Abc-Washington Post, secondo cui i numeri del tycoon sono migliorati negli ultimi mesi, invece peggiorano quelli del presidente. Non è solo la questione dell’età a preoccupare gli elettori che bocciano Biden, ma ha un peso anche il modo in cui sta gestendo temi delicati come economia e immigrazione.

Dunque, il tasso di popolarità di Biden è crollato al 37%, contro il 56% che disprezza il suo operato, e cala ancora al 30% se si tiene conto dei giudizi che riguardano solo all’economia, addirittura al 23% per la gestione dell’immigrazione. Altissima, invece, la percentuale il 74%, degli statunitensi che ritengono che Biden sia troppo vecchio per un secondo mandato, 6 punti in più rispetto al maggio scorso. Si tratta di un orientamento che nutre anche il 50% per quanto riguarda l’età di Trump.

SONDAGGI USA: 64% A FAVORE DI UN ALTRO CANDIDATO DEM

Comunque, Trump sta vedendo salire la sua popolarità. Quando ha lasciato, suo malgrado, la Casa Bianca nel 2021 solo il 38% approvava il suo operato, invece ora il 48% degli americani ritengono che abbia fatto bene come presidente. Si tratta della percentuale più alta registrata nei suoi quattro anni di mandato. Per quanto riguarda Biden, continua a crescere, arrivando al 62%, il numero degli elettori democratici che vorrebbero un altro candidato nel 2024, però gli stessi non sembrano avere le idee chiare su chi possa essere il successore.

Ad esempio, per l’8% dovrebbe essere la vice presidente Kamala Harris, per un altro 8% Bernie Sanders, c’è poi un 7% che indica Robert F. Kennedy Jr., il nipote di Jfk che però è attivista novax, il quale si è candidato alle primarie democratiche giocando sul nome della famiglia dem più famosa d’America. L’unico aspetto positivo per Biden è che il 5 novembre 2024 è un giorno ancora lontano. Pertanto, ha oltre un anno di tempo per provare a sovvertire i sondaggi.











