Usa, Biden finanza altri 32 km di muro lungo confine con Messico/ Trump: “Ora si scuserà?”

Il presidente degli Usa, Joe Biden, ha rilanciato il progetto del muro lungo il confine con Messico, fortemente voluto dal suo predecessore, Donald Trump. Come si legge su TgCom24.it, l’amministrazione Biden “aggirerà” 26 leggi federali di modo da poter costruire altri 32 chilometri di muro nella Rio Grande Valley, utilizzando gli stessi fondi stanziati proprio dal tycoon quattro anni fa. Il presidente ha commentato: “Il muro non funziona, ma non potevo fermare l’uso dei fondi”. La decisione è giunta dopo il continuo afflusso di migranti provenienti dal centro e sud America, ma ha scatenato lo sdegno degli ecologisti, senza dimenticarsi delle implicazioni dal punto di vista umanitario.

Nel dettaglio il prolungamento del muro lungo il confine con il Messico riguarderà la contea di Starr, nel Texas, una zona che viene considerata ad “alto numero di ingressi illegali”. Nel 2023 sono stati registrati circa 245mila ingressi illegali nella Rio Grande Valley: “Esiste attualmente una necessità acuta e immediata di costruire barriere fisiche in prossimita’ del confine degli Stati Uniti, al fine di prevenire gli ingressi illegali negli Stati Uniti nelle aree del progetto”, le parole di Alejandro Mayorkas, segretario del dipartimento Usa della Sicurezza interna.

BIDEN FINANZA ALTRI 32 KM DI MURO LUNGO CONFINE MESSICO: “HO CERCATO A CONVINCERLI MA…”

Biden ha aggiunto: “Ho cercato di convincerli a reindirizzare quei soldi. Non lo hanno fatto e non lo faranno. Nel frattempo, non si può fare altro secondo la legge se non usare i soldi per lo scopo per cui sono stati stanziati. Non posso fermarlo”. Sulla vicenda si è espresso anche Donald Trump, che si è domandato se ora Joe Biden “si scuserà con me e con l’America per averci messo così tanto a muoversi e aver permesso che il nostro Paese fosse inondato da 15 milioni di immigrati clandestini, provenienti da luoghi sconosciuti?”.

E ancora: “È cosi’ interessante guardare il corrotto Joe Biden infrangere ogni legge ambientale per dimostrare che avevo ragione quando ho costruito 560 miglia (nella storia si legge erroneamente 450) di nuovissimo, bellissimo muro al confine” con il Messico. “Come ho dichiarato spesso, nel corso di migliaia di anni, ci sono solo due cose che hanno sempre funzionato, le ruote e i muri”.











