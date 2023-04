Usa, Biden firma la fine dell’emergenza Covid/ Norme cesseranno dall’11 maggio

Stop all’emergenza Covid-19 negli Usa. Il presidente Joe Biden ha messo nero su bianco una risoluzione bipartisan del Congresso per chiudere lo stato di emergenza che si è protratto per tre anni. La legislazione emergenziale ha permesso di istituire o irrigidire le norme sanitarie nel contrasto alla crisi pandemica. Le misure cesseranno a partire dal prossimo 11 maggio, incluse quelle che disciplinano i flussi migratori sul confine con il Messico.

Il Senato aveva approvato il provvedimento alla fine di marzo con 68 voti a favore e 23 contrari. Fondamentale il sostegno di tanti democratici. Alla Camera, invece, il testo è passato per dieci voti: 220 a favore e 210 contrari. Nonostante la sua contrarierà, Joe Biden ha confermato di non voler porre il veto alla legislazione.

Usa, Biden firma la fine dell’emergenza Covid

Lo stato di emergenza ha consentito al governo Biden e prima a quello Trump di adottare provvedimenti radicali per rispondere all’emergenza epidemiologica e di sostegno alle strutture economiche, sanitarie e assistenziali degli Usa. Nel corso delle ultime settimane, le autorità hanno archiviato molte delle misure emergenziali, mentre le restanti verranno eliminate nel corso delle prossime settimane. Come evidenziato da Il Sole 24 Ore, tra le novità in arrivo c’è la fine del programma di sospensione dei mutui COVID-19 del Dipartimento per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano. Per la precisione, la data di scadenza è alla fine di maggio. Inoltre, il Dipartimento per gli Affari dei Veterani tornerà a richiedere visite a domicilio per determinare l’idoneità all’assistenza dei caregiver.

