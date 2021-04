Usa, Capitol Hill in lockdown “per sparatoria”/ Allarme sicurezza “Due agenti feriti”

Capitol Hill in lockdown, paura negli Usa: un uomo alla guida di un’automobile ha investito due poliziotti di guardia ed è stata udita anche una sparatoria. L’intero Campidoglio, dove hanno sede la Camera ed il Senato, è stato posto in isolamento. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, a partire da NBC, un uomo sarebbe stato individuato e arrestato. Due agenti sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sono state rese note per il momento.

Le autorità hanno inviato a Capitol Hill decine di agenti, sul posto anche ambulanze e un elicottero atterrato sul fronte est del Campidoglio. «A causa di una minaccia alla sicurezza, al momento non è consentita alcuna entrata o uscita. E’ possibile muoversi all’interno degli edifici, ma state lontani da porte e finestre. Se siete fuori, cercate un riparo», questo il messaggio inviato agli uffici del Congresso.

Secondo quanto raccontato da due fonti ai microfoni di NBC News, dopo aver colpito due agenti di polizia di Capitol Hill, l’autista è saltato fuori dall’auto con un coltello ed è stato colpito dai militari presenti. Attese conferme in tal senso nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che la sicurezza a Capitol Hill è stata rafforzata con nuove misure e personale extra dopo l’assalto dei sostenitori di Donald Trump durante il conteggio dei voti elettorali del 6 gennaio prima di una sessione congiunta del Congresso. La rivolta del Campidoglio provocò la morte di cinque persone, tra cui un ufficiale di polizia. Decine di agenti rimasero feriti, mentre due agenti si tolsero la vita.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021