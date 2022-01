Usa, ciclone-bomba colpisce cinque Stati/ Neve, ghiaccio e case senza elettricità

Caos negli Stati Uniti, dopo che una forte tempesta ha colpito la costa orientale e più nel dettaglio ben cinque Stati, lasciando circa 100 mila residenti senza elettricità e luce e provocando la morte di almeno due persone. Come riporta il Washington Post, sarebbero 25 milioni le persone residenti nella regione degli Appalachi centrali degli Usa rimaste in stato di allerta nonostante nelle ultime ore la perturbazione dovrebbe aver allentato la sua morsa. A causare particolare disagio sono stati la neve e il vento: ulteriori nevicate sono previste nel New Hampshire e nel Maine. Neve e ghiaccio, inoltre, hanno colpito anche aree meridionali che non sono abituate a questo clima, compreso il nord del Mississippi, dell’Alabama e della Georgia e della Carolina. Proprio qui si sono verificate le nevicate più pesanti.

Secondo si esperti si sarebbe verificata una “bombogenesis”, ovvero un processo secondo cui l’aria più gelida mischiandosi con aria di mare più calda genera un ciclone-bomba. Il National Weather Service (NWS) di Boston ha consigliato di evitare viaggi, in auto ma anche in aereo. Le condizioni meteo hanno portato alla cancellazione di 3.000 voli in entrata e in uscita dagli USA. In ritardo, invece, 8.000 voli, secondo i dati di FlightAware.

A causa del ciclone bomba negli USA, sono circa 130.000 le persone rimaste senza elettricità mentre il maltempo si spostava verso nord. Le situazioni più drammatiche, secondo il Washington Post, si sono verificate in South e North Carolina, in Virginia, in Georgia e in Marylan, a cui si è aggiunto, lo Stato di New York. Proprio qui sono circa dodicimila le persone rimaste al buio. Inoltre, in venticinque contee del North Carolina è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Alcune aree del sud degli Usa hanno fatto registrare situazioni di difficile gestione, con oltre 30cm di neve. Si tratta di zone nelle quali è stato difficilissimo, per i residenti, anche solo uscire di casa. Parliamo di East Flats, nella Carolina del Nord. Leggeri fiocchi di neve sono stati registrati fino a Dallas, in Texas. Colpito anche il Mississipi, dove non si erano mai verificati fenomeni di questo tipo a causa del maltempo. Proprio nel Carolina del Nord si contano due morti. Si tratta di due persone rimaste uccise in un incidente d’auto. Non è escluso che a causa del freddo e della neve possano esserci anche altri morti. I militari, secondo i dati, sono intervenuti in oltre 600 incidenti stradali, provocati proprio dalle piogge, dal ghiaccio e dalla neve.

