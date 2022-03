Usa-Cina, vertice a Roma su guerra Ucraina/ Cosa succede oggi: pressione su Putin e…

VERTICE USA-CINA A ROMA: DI COSA PARLERANNO

I negoziati raddoppiano: alla ripresa del quarto round di colloqui tra Russia e Ucraina per provare a trovare una seria e legittima tregua umanitaria sulla guerra scattata ormai 19 giorni fa (negoziati in videoconferenza, non un bel segnale a dirla tutta), segue l’importante incontro previsto in giornata a Roma tra Usa e Cina.

Dopo mesi di scontri a distanza, specie sui fronti caldi Hong Kong e Taiwan, il rapporto tra Biden e Xi Jinping è decisamente peggiorato con l’inizio delle ostilità in Ucraina, visto l’asse rinnovato tra Cremlino e Pechino: ora però, all’inizio della terza settimana di combattimenti, le più rosee speranze cinesi di un conflitto breve e di conseguenze economiche limitate si stanno velocemente convertendo all’allarme sul prossimo futuro. Non solo, all’indomani dei retroscena diffuso dal Financial Times – secondo cui Mosca avrebbe chiesto assistenza militare alla Cina – la decisione per un ritorno alla diplomazia “in presenza” è un segnale molto importante. Il consigliere per la sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan incontrerà nella capitale italiana, a pochi passi dal Vaticano (non un caso visto l’intento di mediazione più volte rilanciato da Papa Francesco e dal Cardinal Parolin) il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi; il tutto verrà seguito domani alle 8.30 con un colloquio privato di entrambe le parti con il consigliere diplomatico di Mario Draghi, l’ambasciatore Luigi Mattiolo. Fine della guerra in Ucraina, conseguenze economiche e commerciali, caro energia e embargo petrolio: ma anche Taiwan, Nato e futuro della geopolitica in Europa dopo la fine della guerra in corso. Di questo e di molto altro parleranno gli importanti diplomatici Usa-Cina giunti a Roma dopo la disponibilità data tanto da Kiev quanto da Mosca ad una possibile conferenza di pace a Gerusalemme.

GUERRA UCRAINA, LE MOSSE DI USA, CINA (E ITALIA)

«Sullivan incontrerà Yang Jiechi, membro del Politburo del Partito Comunista Cinese e Direttore dell’Ufficio della Commissione per gli Affari Esteri, nell’ambito dei nostri sforzi per mantenere aperte le linee di comunicazione tra Usa e Repubblica popolare. Discuteranno gli sforzi per gestire la concorrenza tra i nostri due Paesi e l’impatto della guerra della Russia contro l’Ucraina sulla sicurezza regionale e globale», così Emily Horne, portavoce del National Security Council, ha introdotto l’incontro di Roma previsto per oggi. La Casa Bianca vuole insomma accelerare la “pressione” contro Putin utilizzando il suo principale alleato, preoccupato a sua volta delle incalcolabili conseguenze economiche dopo la guerra e l’isolamento optato dall’Occidente contro la Russia (e chiunque è partner stretto). Con la “Nuova Via della Seta” a rischio per il caos ucraino, Xi potrebbe accettate un “compromesso” con il nemico americano per evitare guai peggiori sul fronte Est: con le schermaglie di rito che hanno preceduto il vertice – Pechino fa sapere che la richiesta di aiuto militare dalla Russia alla Cina è «pura fantasia occidentale» – in realtà un passo in avanti verso il proprio avversario è stato fatto dal capo della diplomazia di Biden. Sullivan ha infatti spiegato alla CNN «la Cina era consapevole che Putin pianificava qualcosa, ma potrebbe non averne compreso appieno la portata. È molto probabile che abbia mentito loro». Secondo il sinologo Francesco Sisci, raggiunto da Adnkronos, il vertice di oggi è importante non solo sul fronte Ucraina: «è chiaro che i russi vogliono convincere i cinesi a sostenere una pressione cinese sulla Russia per la pace in Ucraina, non una mediazione. Se i cinesi vengono con il capo della loro diplomazia, perché Yang Jiechi è un consigliere di Stato, vuol dire che c’è un interesse ma naturalmente credo che vogliano parlare di questioni più ampie, magari anche di altro rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina». Non solo, conclude Sisci, «Non credo che la Cina voglia voltare le spalle alla Russia e abbandonarla. però cosa la Russia penserà di questo incontro? Certo oggi la posizione della Russia è ancora più difficile, perché non ha una vittoria sul campo, dove anzi la situazione diventa di giorno in giorno più difficile». In tutto questo il ruolo italiano torna ad acquisire un peso diplomatico finora mai avuto dall’inizio della guerra: in Ue a dominare le “mediazioni” finora sono stati Macron e Scholz, senza però ottenere granché dal fronte Putin e nemmeno sull’alleato Zelensky. Che sia Draghi – con l’importante moral suasion della Santa Sede – a rappresentare un “ponte” possibile tra Cina e Usa in vista di un prossimo colloquio in Israele, la vera speranza della Nato per risolvere diplomaticamente la guerra a Kiev.

