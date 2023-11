Usa, colliri ritirati per allarme infezioni/ Fda “la maggior parte dei prodotti è sicura”

Nuovo allarme in Usa per colliri ritirati dal commercio in seguito a contaminazione batterica rilevata negli impianti di produzione. La prima emergenza era già scattata nei primi mesi del 2023 dopo che c’erano stati diversi casi di infezioni gravi, a causa delle quali 14 persone hanno perso definitivamente la vista e altre quattro sono morte, tutti eventi correlati all’utilizzo di questi prodotti. Circa 25 marchi di gocce idratanti per occhi erano già state richiamate dalla FDA, e con comunicati pubblici i consumatori erano stati invitati a non utilizzare questi preparati nel caso li avessero già acquistati prima del ritiro.

Successivamente l’ente di controllo farmaceutico ha annunciato di aver avviato un nuovo monitoraggio di alcune aziende e processi produttivi, per evitare il rischio che questo problema possa ripetersi. Anche perchè come avvertono i medici, contrarre infezioni tramite collirio è molto facile, visto che la sostanza entra a diretto contatto con il bulbo oculare e i batteri riescono ad oltrepassare le naturali difese dell’organismo. La conseguenza è che si è verificato un vero crollo delle vendite di queste soluzioni, pertanto molti esperti ora stanno rassicurando i cittadini in merito alla sicurezza della maggior parte dei prodotti attualmente rimasti in commercio.

Colliri ritirati per contaminazione batterica in Usa, esperti avvertono: “Medicinali sono sicuri non interrompere i trattamenti”

Il quotidiano Washington Post ha intervistato diversi specialisti e ricercatori in medicina oculare, per fare loro alcune domande in merito alla situazione attuale sulla pericolosità dei colliri per combattere la secchezza dell’occhio. Prodotti che sono stati al centro dello scandalo per contaminazione batterica e poi ritirati dalla vendita. I consumatori non si fidano più molto, ma, come spiega il dottor Mark Johnson, specialista di retinopatie: “La maggior parte dei colliri in vendita sono affidabili e sono stati prodotti con un sistema che prevede rigidi protocolli di sicurezza“. Inoltre, come aggiunge il medico, “I pazienti che stanno assumendo farmaci per la cura di alcune malattie come ad esempio il glaucoma, non devono assolutamente interrompere il trattamento“.

Gli scienziati hanno inoltre confermato che sia i precedenti ritiri che qualli più recenti, riguardavano per la maggior parte prodotti senza marchio, e gocce idratanti, cioè le classice lacrime artificiali usate contro la secchezza oculare. Mentre i medicinali non sono mai stati interessati da questo problema, poichè, non solo nelle industrie vengono effettuati test che assicurano la purezza del prodotto, ma attualmente sono sotto stretto controllo da parte della FDA, che mai come in questo momento sta monitorando attentamente tutti i processi produttivi.











