L'Ue vuole usare gli asset russi congelati per finanziare il sostegno all'Ucraina, Stati Uniti Belgio e Ungheria contrari: "Troppi rischi per i mercati"

L’Ue rilancia il piano sull’utilizzo degli asset russi congelati come fondi per finanziare l’Ucraina con un prestito da 140 miliardi di euro derivati dalla confisca dei beni che sono ancora bloccati nelle banche. Tuttavia, come riporta Bloomberg, l’obiettivo potrebbe fallire, soprattutto in vista della prossima consultazione del 23 ottobre, perchè nonostante la maggior parte degli Stati, compresa l’Italia, abbia aderito alla proposta mostrandosi favorevole, ci saranno notevoli difficoltà per l’opposizione interna da parte di Ungheria e Belgio, oltre all’ostacolo principale rappresentato dagli Stati Uniti che hanno definito la misura troppo rischiosa per i mercati, anticipando già una posizione contraria senza però prendere ancora una decisione ufficiale.

Per attuare il progetto infatti, è necessario il consenso di tutte le nazioni coinvolte e del G7, che non sono tutte allineate per quanto riguarda la questione asset, mentre sembrano essere piuttosto unite sulle altre sanzioni da imporre per fare ulteriori pressioni alla Russia, come lo stop a tutti gli acquisti di gas, annunciato già a partire dal 1 gennaio 2026.

L’ambasciatore russo a Roma Paramonov: “Italia non partecipi al furto degli asset, rischia di rovinare futuri rapporti commerciali”

Gli Usa sarebbero contrari all’uso degli asset russi congelati per far fronte a nuovi finanziamenti da inviare all’Ucraina, la posizione è emersa in particolare dopo l’ultima riunione del Fondo Monetario Internazionale, durante la quale i rappresentanti americani si sono astenuti dal prendere une netta decisione, dicendo di voler mettere in stallo la misura per il momento.

Altra dura critica alla proposta è arrivata da parte dell’Ambasciatore russo a Roma Alexei Paramonov, che dopo aver appreso la notizia sulle intenzioni di Bruxelles, ha lanciato un avvertimento all’Italia con un post su Facebook, nel quale ha sottolineato come questa mossa che ha definito “Un furto“, metterà ulteriormente a rischio il ripristino dei rapporti commerciali con la Russia e la cooperazione economica per molti anni, evidenziando in particolare che l’utilizzo di fondi provenienti dagli asset per l’acquisto di armi da inviare a Kiev rappresenta uno strumento strategico per imporre una sconfitta a Mosca e ostacolerà gli sviluppi futuri delle aziende che ancora hanno interessi negli investimenti in strutture russe.