Usa contro Meta e Facebook/ FTC: “Raccolta illegale dei dati dei minorenni”

Recentemente il gruppo Meta, che possiede Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus, è finito al centro di una nuova controversia negli USA. Ad esprimersi, ancora una volta, è stata la FTC, ovvero la Federal Trade Commission (un’associazione governativa per la tutela dei diritti dei consumatori), che lamenta una scorretta gestione dei dati degli utenti, specialmente di quelli minorenni, tutelati dalla legge americana.

New York, tassa sul traffico: fino a 23 dollari al giorno/ Ira residenti e tassisti

Insomma, l’ente governativo USA accusa Meta e Facebook di aver violato le norme sulla privacy varate nel 2020 e già contestate, in altre occasioni, all’azienda. L’idea alla base di questa nuova mozione è impedire al colosso digitale di guadagnare sui dati degli utenti di età inferiore a 18 anni, circostanza considerata un “rischio sostanziale per il pubblico”. Lo stesso ente, inoltre, avrebbe chiesto a Meta e Facebook di rivedere le norme USA su Messenger Kids che dovrebbe impedire a chi lo usa di entrare in contatto con estranei non approvati da un profilo “genitore”, circostanza che si è scoperto essere facilmente aggirabile con le chat e le videochiamate di gruppo.

SPY USA/ Il potere di J. Woolsey (ex Cia) e quella piste che portano in Cina

La risposta di Meta e Facebook alle accuse della FTC

Insomma, le richieste dell’ente governativo USA per Meta e Facebook sono semplici e mirano ad una più comprensibile normativa sulla privacy degli utenti, con particolare attenzione ai minorenni. Su di loro non può avvenire nessuna raccolta di dati privati, a maggior ragione se ciò avvenisse a scopo di lucro e senza una corretta informativa, frenando anche sulle possibili, future, tecnologie di riconoscimento facciale.

Dal conto loro, Meta e Facebook hanno risposto all’ente USA sottolineando di aver “speso ingenti risorse per costruire e implementare un programma sulla privacy leader del settore, secondo i termini del nostro accorso con FTC”. Il portavoce Thomas Richards ritiene che “FTC non ha fornito alcuna opportunità per discutere questa nuova teoria totalmente senza precedenti”. Secondo Meta e Facebook, infatti, la FTC degli USA starebbe “cerando di usurpare l’autorità del Congresso per stabilire standard a livello di settore, consentendo a società cinesi, come TikTok, si operare senza vincoli sul suolo americano”, promettendo un ferma opposizione e battaglia al provvedimento.

UCRAINA/ "La controffensiva di Kiev partirà a breve, ecco gli obiettivi realistici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA