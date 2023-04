“USA convinse Egitto a dirottare armi da Russia a Ucraina”/ Leaks: “Guterres spiato”

Emergono nuovi dettagli, relativi anche alla guerra in Ucraina, dai documenti top secret diffusi su Discord dalla “talpa” 21enne Jack Teixeira. Le informazioni contenute nei dossier riservati sembrano fare riferimento a una fornitura di missili dall’Egitto alla Russia, che sarebbe stata sospesa in corsa a marzo dopo alcuni colloqui avvenuti tra rappresentanti del Cairo e funzionari americani. Un presunto pressing statunitense sul governo di Al Sisi che avrebbe indotto l’Egitto a destinare la produzione di munizioni per l’Ucraina.

Africa sempre più lontana dall'Occidente: cacciati ambasciatori/ Russia in agguato

A rivelarlo è il Washington Post, che svela anche come l’Egitto volesse in cambio sistemi avanzati militari statunitensi. “L’Egitto ha sospeso un piano per fornire segretamente razzi alla Russia il mese scorso a seguito di colloqui con alti funzionari statunitensi. Ha quindi deciso di produrre munizioni di artiglieria per l’Ucraina, secondo cinque documenti di intelligence statunitensi trapelati” scrive il quotidiano di Washington, riferendosi a uno dei documenti top secret datato 17 febbraio e parlando di “un piano segreto del presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi, a febbraio, per fornire alla Russia fino a 40.000 razzi Sakr-45 da 122 mm, che possono essere utilizzati nei sistemi di lanciarazzi multipli”. Spiegando però che “Sisi ha incaricato i suoi subordinati di mantenere segreto il progetto ‘per evitare problemi con l’Occidente’”. Poi l’improvviso cambio di piani a marzo, di cui il Washington Post parla come di “una scelta che avrebbe rappresentato uno smacco verso il più generoso alleato occidentale del Cairo, gli Stati Uniti”. Ma non c’è solo la guerra in Ucraina tra i dossier top secret messi online dal 21enne.

SCENARIO UE/ "Lagarde, i danni di una globalista orfana della Pax americana"

Documenti top secret diffusi da talpa 21enne: “Guterres troppo accomodante con Russia”

Tra i documenti top secret trapelati online su un server Discord emergerebbero anche intercettazioni da parte degli statunitensi nei confronti di Antonio Guterres con altri funzionari delle Nazioni Unite. In particolare, alcune conversazioni spiate vedrebbero Guterres definirsi “sdegnato” per il divieto di una visita in Etiopia e frustrato nei confronti di Volodymyr Zelensky. In uno dei documenti Guterres sarebbe descritto non contento della possibilità di visitare Kiev in marzo, in concomitanza con la trasferta in Africa, Svizzera, Iraq e Qatar. Il segretario ONU sarebbe inoltre considerato dagli Stati Uniti “troppo accomodante” con la Russia, con particolare riferimento all’accordo sul grano mediato da ONU e Turchia.

Migranti, bufera Austria: "Aiuta Ungheria ad arrestarli"/ "Così non varcano confine…"

In merito alla fuga di questi dossier riservati si indaga anche sulla “ragazza del Donbass”, una blogger 37enne che sarebbe riconducibile a una rete propagandistica pro-Cremlino, colpevole di aver rilanciato i documenti top secret su diverse chat. La donna sarebbe una esperta di elettronica nonché ex sottufficiale della Us Navy, di stanza sino al 2022 presso la stazione aeronavale di Whidbey Island, nello Stato di Washington.











© RIPRODUZIONE RISERVATA