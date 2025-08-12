Usa, la sentenza che ha legalizzato i matrimoni gay è a rischio revisione, la Corte Suprema valuta un ricorso che definisce il provvedimento "Una finzione"

Usa, La Corte Suprema potrebbe rivedere la storica sentenza del 2015 che aveva legalizzato il matrimonio a persone dello stesso sesso, a partire da un ricorso presentato da un ex impiegata della Contea del Kentucky, Kim Davis, che era stata arrestata dopo aver negato la licenza ad una coppia gay, e ora chiede l’annullamento del provvedimento perchè avrebbe violato la legge sul diritto di libertà religiosa, garantito nel primo emendamento.

Il caso era già approdato alla Corte d’Appello che aveva respinto la motivazione della donna, perché secondo lo stesso articolo, esiste anche la separazione tra Stato e Chiesa e aveva stabilito quindi che un funzionario pubblico pur essendo libero di seguire qualunque religione, ha comunque l’obbligo prioritario di rispettare la legge vigente. Ora però ci sarebbe un ulteriore particolare che invece potrebbe far prendere ai giudici una decisione in merito, e cioè che nello stesso ricorso si attesta l’esistenza di un errore nella sentenza stessa, definito dall’avvocato “Una finzione giuridica“.

Matrimoni gay in Usa, a rischio la sentenza del 2015, potrebbe essere annullata da un ricorso

La sentenza che concede il matrimonio alle persone dello stesso sesso in Usa, che era stata definita dalla Corte Suprema nel 2015 sulla base del processo Obergefell v. Hodges, potrebbe essere sottoposta a revisione. La magistratura federale sta infatti valutando l’accoglimento di un ricorso, nel quale si stabilisce che tale legge viola il presupposto della libertà di religione e costituisce una minaccia a tale diritto, per tutti coloro che credono che il matrimonio rappresenti una unione sacra tra uomo e donna.

Tale definizione è contenuta nel provvedimento presentato dai legali di Kim Davis, l’impiegata che non aveva concesso la licenza a due uomini che volevano sposarsi nel Kentucky, appellandosi al primo emendamento ma fu poi arrestata. Lo stesso caso del 2015 aveva sollevato la questione, risolta poi dai giudici che avevano stabilito che lo stesso emendamento impedisce di scegliere tra la fede ed il proprio sostentamento. Ora quindi, la Corte avrà l’opportunità di valutare l’eventuale errore, che se ritenuto valido potrebbe ribaltare del tutto la decisione e portare ad un annullamento della sentenza.