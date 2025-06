La Corte Suprema Usa respinge le istanze dei tribunali federali e riavvia tutte le deportazioni di clandestini, espulsioni immediate anche in paesi terzi

Usa, il Dipartimento di Sicurezza autorizza il riavvio delle deportazioni lampo di clandestini, specialmente quelli che hanno commesso crimini, consentendo anche l’espulsione in paesi terzi quando quelli di origine non siano disposti ad accettare il rimpatrio. In un comunicato inviato alla Corte Suprema, l’Amministrazione Trump ha chiesto di concedere aerei per le operazioni di deportazione, per consentire la rapidità di esecuzione dei provvedimenti, di fatto confermando il blocco già deciso dai giudici lunedì scorso, a tutte le ingiuzioni dei tribunali federali che predisposto la possibilità per i migranti di potersi opporre ai procedimenti contestando le motivazioni della misura.

La decisione di sospensione era arrivata anche a causa dei trasferimenti nella base militare in Gibuti, che secondo quanto affermato dal procuratore generale D. John Sauer, stavano interferendo con le attività e con le operazioni della caserma, togliendo importanti risorse destinate al personale. La Corte ha quindi deciso di respingere le istanze riavviando i processi, non senza contestazioni, anche interne. La giudice Sonia Sotomayor ha infatti espresso il proprio dissenso dichiarando che: “Il governo non può sentirsi libero di deportare chiunque e dovunque, senza preavviso o senza la possibilità di essere ascoltato“.

Deportazione clandestini, Corte Suprema Usa riavvia le espulsioni immediate in paesi terzi

La Corte suprema Usa respinge le istanze dei tribunali federali che stavano tentando di bloccare le deportazioni lampo di clandestini verso paesi terzi, annunciando il ripristino di tutte le procedure con effetti immediati. Ora, come prevede la misura introdotta dall’Amministrazione Trump, i migranti che hanno commesso reati e che sono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale, potranno essere trasportati in nazioni che cooperano con gli Stati Uniti per l’obiettivo, nel caso in cui il rimpatrio non possa avvenire nel paese di origine.

Come ha confermato la rivista Time Magazine, gli accordi tra governi per l’attuazione delle espulsioni sono già attivi, in particolare con: El Salvador, Guatemala, Kosovo e Ruanda. Lo scorso aprile un giudice federale aveva bloccato l’espulsione di un gruppo di migranti, che dovevano essere trasferiti in Sud Sudan, dove è in corso un violento conflitto e dove avrebbero rischiato la galera, la tortura e persino la morte, per questo, come sottolinea l’Associated Press, erano stati inviati nella base militare statunitense di Camp Lemonnier, in Gibuti.