Usa, Corte Suprema sul diritto alle armi/ “Potete portarle in giro e fuori da casa”

In Usa la Corte Suprema si è espressa sul diritto di possedere e portare le armi, cambiando le regole del gioco, ma non come l’emotività degli ultimi fatti di cronaca avrebbero suggerito. La Corte, infatti, Ha ufficialmente comunicato che chi risiede negli Stati Uniti ha il diritto di portarsi le armi in giro anche fuori da casa. La sentenza delle Corte Suprema lavora sui diritti individuali legati alle armi e li amplia annullando la legge di New York, la quale, limitava i diritti. Questa legge richiedeva alle persone statunitensi di dimostrare una giusta causa nel portare armi con sé nei momenti di pericolo. Per cui, ora la licenza è estesa e non più limitata.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Ecco le cinquine dei numeri vincenti di oggi 23 giugno 2022

La sentenza, che è arrivata con un la maggioranza di 6 giudici contro 3, si basa su una interpretazione più stretta e letterale del secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che sancisce i diritto a “tenere e a portare armi”. Il giudice Thomas, che ha materialmente scritto la sentenza, ha motivato così la decisione che da il via libera alla circolazione delle armi nel paese contro le attuali leggi più restrittive: “non conosciamo nessun altro diritto costituzionale che un individuo possa esercitare solo dopo aver dimostrato ai funzionari del Governo qualche necessità speciale”.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 23 giugno 2022

La Corte Suprema in Usa amplia il diritto alle armi: il dibattito tra ribelli e convinti

Il giudice Clarence Thomas ha affermato che gli americani hanno il diritto di portare in pubblico armi da fuoco di uso comune e per difesa personale. La Corte Suprema in Usa, proprio in questo periodo di enorme dibattito sulla questione, ha specificato che negli Usa si ha un ampio diritto alle armi, da portare in qualsiasi luogo aperto, fuori dalla propria abitazione. Nell’ultimo periodo, molti attivisti si sono ribellati, dopo il caso della sparatoria in una scuola elementare in Texas.

Prima di questa sentenza, però, era già stata annunciata da parte della Corte Suprema in Usa, che, da li a breve, i passi verso un ampliamento dei diritti sulle armi, era vicino. Anche dopo la sparatoria di massa a Buffalo, la maggioranza dei giudici ha preso questa decisione. Ora il dibattito è ancora più infuocato, perchè di fatto una legge che veniva considerata “modello” da chi si oppone alle armi, quella di New York che limitava di portare le armi in strada, è stata spazzata via dalla sentenza. Ora l’America si interroga: “questa decisione causerà nuove sparatorie?”

Pamela Mastropietro, motivazioni sentenza Cassazione/ "Oseghale agì con freddezza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA