USA: crescono auto elettriche, ma non le stazioni di ricarica/ “Sono poche e troppo affollate”

Gli USA negli ultimi anni sono trovati davanti ad un vero e proprio boom di vendite delle auto elettriche. Dopo una iniziale lenta crescita che ha portato a sfiorare il primo milione di vendite in otto anni, il secondo milione è arrivato dopo 3 anni, mentre i primi sei mesi del 2023 hanno portato il totale delle vendite da 3 a 4 milioni. Eppure, seppur si tratti di un’ottima notizia per gli obiettivi di neutralità carbonica previsti dagli accordi di Parigi, rimane ancora un’importante incognita, che potrebbe minacciare il futuro. Infatti, se le auto elettriche sono state vendute negli USA in quantità impressionanti che avvicinano Biden al suo traguardo del 50% di elettrico circolante entro il 2030, lo stesso non vale per le stazioni di ricarica lungo le principali arterie.

USA: boom dell’elettrico, ma le stazioni di ricarica sono troppo affollate

Insomma, gli USA ben presto potrebbero trovarsi a dover far fronte a molte più auto elettriche che stazioni di ricarica sul territorio, con conseguente aumento dei tempi di attesa e del malcontento della popolazione. Infatti, se per fare il pieno ad una macchina endotermica bastano pochissimi minuti, lo stesso non vale per l’elettrico, che in alcuni casi può richiedere anche circa un’ora di ricarica continuativa. Attualmente, molti automobilisti pianificano il percorso anche in base alle stazioni di ricarica, ma è ovvio che se aumentasse la domanda, aumenterebbero anche le code, spesso sotto al sole.

Secondo un’analisi del Financial Times, il principale problema degli USA con le stazioni di ricarica riguarda l’arretratezza delle infrastrutture, ma anche le tenuta della rete elettrica e un modello economica in generale incerto. Le società di ricarica delle auto non sono disposta a subire perdite iniziali, investendo in un mercato che in futuro potrebbe registrare un flop. Similmente, seppur ampie aree del territorio americano siano sufficientemente coperte, lo stesso non vale per molti stati rurali, in larga parte del sud, poco interessati ad investire nelle stazioni di ricarica per via della scarsa domanda. Per sostenere il mercato incerto della ricarica delle auto elettriche, il presidente USA ha proposto di istallare 500 mila stazioni pubbliche, che secondo il Financial Times, dovrebbero costare circa 39 miliardi di dollari.

