USA, doposcuola satanista/ Genitori: “insegneranno ai bambini a adorare il diavolo”

Si chiama “After School Satan Club” ed è un vero e proprio doposcuola, solo che è organizzato dal Satanic Temple di Salem. Succede in Virginia, negli Stati Uniti, in una scuola elementare. La protesta dei genitori è stata immediata e un gruppo di preghiera si è riunito davanti all’istituto scolastico per esprimere profonda contrarietà a questa iniziativa. Le famiglie dei piccoli alunni si sono dette profondamente turbate, come hanno dichiarato alla stampa statunitense, affermando che l’istituzione di un doposcuola del genere è un fatto che supera ogni possibile segno e temendo che ai loro bambini possa essere insegnato a adorare il diavolo.

DIARIO USA/ Se i poveri spendono il 25% in più e 150mila giovani cambiano sesso

Gli organizzatori del doposcuola hanno comunque presentato tutte le pratiche burocratiche del caso e non si tratta del primo doposcuola satanico negli Stati Uniti. A livello legale, infatti, le scuole sono tenute ad accettare tutte le candidature perché non possono discriminare i gruppi che desiderano affittare le strutture scolastiche, tra cui anche i gruppi di affiliazione religiosa. Infatti, in molte scuole non è raro trovare la presenza del club Good News, di impronta evangelica cristiana. Nonostante le disposizioni della legge, però, i doposcuola satanici sono stati bloccati in numerosi distretti del Paese.

Matrimoni gay, Congresso Usa approva legge-tutela/ ‘Bloccata’ Corte Suprema: Biden…

Doposcuola satanici, genitori in rivolta ma il Satanic Temple replica: “vogliamo offrire un altro punto di vista”

Doposcuola satanici negli Stati Uniti, i genitori insorgono. Ma il Satanic Temple di Salem ha risposto alle numerose critiche sul proprio sito web, rigettando ogni accusa di voler indottrinare i bambini sull’adorazione del diavolo. Come si legge sul loro portale, l’intenzione del Satanic Temple è quella di promuovere gli interessi creativi e intellettuali dei bambini che frequentano i loro doposcuola satanici, incoraggiando l’educazione diretta, il razionalismo e la ricerca libera. “Preferiamo dare ai bambini un apprezzamento delle meraviglie naturali che li circondano, non la paura di eterni orrori ultraterreni” spiega il Satanic Temple online.

Brittney Griner liberata/ Scambio prigionieri Usa-Russia con "mercante della morte"

Doposcuola satanici, il Satanic Temple è stato fondato nel 2013 ed è un’istituzione separata dalla Chiesa di Satana statunitense. In particolare, sul proprio portale il Satanic Temple sostiene di non ritenere Satana un essere sovrannaturale da venerare, considerandolo piuttosto come una figura letteraria che rappresenta metaforicamente il rifiuto della tirannia sulla mente e sullo spirito umano. L’istituzione, inoltre, sostiene di voler dare un punto di vista differente ai ragazzi e ai bambini, data la grande diffusione di club a impronta evangelica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA