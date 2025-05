L’Arabia Saudita ha promesso investimenti negli USA per 600 miliardi di dollari. E gli americani potrebbero aiutare Riad nello sviluppo dell’energia nucleare. Inoltre, il segretario di Stato USA, Marco Rubio, ha appena incontrato il primo ministro del Qatar, Al Thani, per parlare di Gaza, ma anche per rafforzare gli investimenti. Infine, gli Emirati Arabi Uniti hanno 1.400 miliardi di dollari in dieci anni pronti a prendere la strada degli States.

I Paesi del Golfo stanno per diventare tra i più importanti alleati di Trump. In un mondo in cui, a causa dei dazi, gli USA litigano con tutti, questi Paesi, spiega Rony Hamaui, docente di scienze bancarie all’Università Cattolica di Milano ed esperto di economia e finanza islamica, sono destinati a diventare alleati preziosi dal punto di vista politico e finanziario dell’amministrazione americana. Non per niente il primo viaggio che il nuovo presidente farà all’estero sarà proprio nel Golfo.

Il mese prossimo Trump si recherà in Medio Oriente, e la prima destinazione saranno i Paesi del Golfo. Perché sono così importanti per Trump?

Trump, a livello commerciale, ha aperto una guerra col mondo, ma si sta rendendo conto che non può restare in conflitto con tutti. Ha bisogno di alleati, e quelli più consoni per lui sono i Paesi arabi, autarchie che, in quanto tali, garantiscono tempi brevi dal punto di vista decisionale, molto ricche e potenti, e che giocano un ruolo cruciale nel settore energetico, comparto cui il presidente USA tiene tantissimo.

Alleati che possono aiutare gli USA solo dal punto di vista economico?

Non solo. Servono per tenere sotto controllo l’Iran, per realizzare gli accordi di Abramo con Israele, nei rapporti con la Russia. L’OPEC Plus, di cui fa parte Mosca, a Trump non piace molto, e vorrebbe risolvere anche questo problema. Non è per niente un caso che i negoziati con l’Iran per il nucleare siano partiti in Oman, né che la meta del primo viaggio di Trump sia l’Arabia Saudita. È una scelta che non condivido dal punto di vista etico-politico, ma per una persona pragmatica come il presidente USA è la scelta migliore.

Qual è il do ut des degli USA con sauditi, qatarini ed emiratini? Cosa prendono e cosa danno?

Intanto, nella geopolitica mondiale stiamo parlando di un’area cruciale, crocevia tra l’Est e l’Ovest. Poi, questi sono Paesi estremamente ricchi, non molto popolati, in cui si consuma molto e si produce poco. Nella testa di Trump gli altri Paesi devono investire negli Stati Uniti, e qui ci sono montagne di soldi che non si sa dove mettere. Per questi Paesi il dollaro è una moneta importante, alla quale non hanno vere alternative.

Trump guarda al Golfo soprattutto per la sua forza finanziaria?

Non solo, anche politica. Per lui questi Paesi sono gli alleati più facili. Non può pensare all’Europa, che non ama e non capisce, e neanche all’Asia, perché è la sua grande antagonista. Allora si rivolge a loro. E poi gli interessa molto il settore dell’energia, perché l’America è diventata un grande produttore. Non può realizzare con loro un’OPEC USA, ma alla fine si sta avvicinando anche all’associazione dei produttori di petrolio.

C’è un Paese con cui farà più affari che con gli altri?

A Trump interessano i Paesi più grossi: l’Arabia Saudita è leader dei sunniti, ha un ruolo strategico ed è sempre stata alleata degli americani, che non vogliono che finisca nell’orbita di russi e cinesi.

Contemporaneamente alla ripresa delle trattative con Teheran sul nucleare, sono ripresi i contatti tra sauditi e iraniani: Riyad sta contribuendo a sistemare la situazione?

Certamente. Qualsiasi accordo nell’area non può fare a meno dell’Arabia Saudita: penso, appunto, al controllo del nucleare iraniano, ma anche alla ricostruzione di Gaza.

L’emiro del Qatar, intanto, ha incontrato Putin a Mosca. Visto che Russia e USA stanno riallacciando i rapporti, l’alleanza tra Stati Uniti e Paesi del Golfo può aprire a una triangolazione?

Trump non fa molte distinzioni tra Paesi democratici e autoritari, e anche la Russia è un grande produttore di energia. Per molti versi, pur non completamente, è simile ai Paesi arabi.

Come entra Israele in questa alleanza con il Golfo?

Per Trump questa situazione gioverà anche a Israele, con altri accordi di Abramo. Non dimentichiamo che la guerra a Gaza è scoppiata anche per impedire all’Arabia Saudita di firmare questi accordi. Molti hanno sostenuto che l’attacco di Hamas aveva questo obiettivo. Per quanto riguarda la questione palestinese, abbiamo visto come Abu Mazen abbia cambiato idea su Hamas: li ha chiamati “figli di cani”, il peggior insulto che si può indirizzare a una persona per gli arabi. Forse anche per questo siamo più vicini a una soluzione per Gaza di quanto si pensi.

(Paolo Rossetti)

