USA, evacuati uffici Senato: “uomo armato, mettetevi al sicuro”/ Telefonata al 911 forse falsa

Una telefonata al 911 ha portato all’immediata evacuazione degli uffici del Senato negli Stati Uniti. Nel pomeriggio le autorità hanno emesso un ordine di rifugio e hanno perquisito gli edifici del Senato vicino al Campidoglio, spinti dall’allarme della presenza di un uomo armato. Una vicenda attorno a cui aleggia un alone di mistero, in quanto la perquisizione dei tre edifici non ha portato al alcun risultato. Le agenzie Reuters e AP riferiscono le parole del capo della polizia del Campidoglio Tom Manger: “Non abbiamo trovato nulla di rilevante. Non abbiamo nessuno che abbia effettivamente sentito degli spari e certamente non ci sono vittime“. E per questo motivo si pensa che “potrebbe essere stata una chiamata fasulla“.

Non è dunque ancora chiaro se ci sia effettivamente un uomo armato all’interno del Senato degli Stati Uniti, che è comunque stato prontamente evacuato. Si tratta di una segnalazione che arriva in un momento molto particolare per il Paese, in cui c’è un’accresciuta preoccupazione per la sicurezza in seguito all’incriminazione dell’ex presidente Donald Trump per le accuse relative ai suoi tentativi di rovesciare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Trump dovrà comparire davanti a un tribunale federale giovedì, a pochi isolati dal Campidoglio. Lo stesso Manger ha dichiarato che le forze dell’ordine di Washington hanno pianificato “da un paio di settimane” un’eventuale incriminazione e hanno “un piano di sicurezza in atto” nel caso in cui i sostenitori di Trump tentino di interrompere il procedimento legale.

Allarme al Senato degli Stati Uniti: “uomo ispanico armato”. Ma si sospetta una falsa telefonata al 911

Evacuati gli uffici del Senato degli Stati Uniti, dopo che alle 14.30 (ora locale) la polizia ricevuto una telefonata che segnalava la presenza di un “uomo ispanico pesantemente vestito che indossava un giubbotto antiproiettile” all’interno dell’Hart Senate Office Building, una delle tre strutture vicino al Campidoglio ospitante gli uffici dei senatori e dei collaboratori. La Polizia del Campidoglio ha subito intrapreso la ricerca, percorrendo piano per piano gli enormi edifici.

All’interno del Russell Senate Office Building, gli agenti hanno evacuato i corridoi mentre le automobili della polizia circondavano l’area. Il personale e i giornalisti che lavoravano nell’edificio hanno ricevuto un’e-mail che intimava loro di rifugiarsi in una stanza chiusa a chiave, di rimanere in silenzio e di silenziare tutti i dispositivi elettronici, come riporta AP News. Il capo della polizia Manger ha dichiarato circa 90 minuti più tardi che i tre gli edifici del Senato erano stati sgomberati e che la telefonata pareva essere falsa.











