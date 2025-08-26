Usa, il settore sanitario è in crisi, sempre più aziende chiedono protezione da bancarotta per evitare il fallimento a causa dei debiti accumulati

Usa, il settore della salute è in crisi, aumentano i fallimenti dei colossi dell’assistenza sanitaria. Come rivela il Newsweek, recenti rapporti di analisi finanziarie hanno evidenziato le perdite diffuse in tutte le aziende che sono in netto calo rispetto all’economia generale, un fenomeno dovuto principalmente all’aumento dei costi del lavoro e la carenza di personale ma soprattutto al record di richieste di risarcimento danni da parte dei pazienti, che hanno provocato una pressione tale da far crollare anche le previsioni per il futuro.

Molte organizzazioni sono state costrette a richiedere la protezione governativa contro la bancarotta, e solo nei primi mesi del 2025 sono stati almeno 15 gli ospedali che sono entrati nella procedura fallimentare cercando di ripristinare la stabilità finanziaria nonostante i debiti accumulati. Nel frattempo questo problema ha causato anche licenziamenti in massa di operatori sanitari, danneggiando così i livelli di qualità offerti ai pazienti, in particolare nelle case di cura e residenze per anziani.

Record di fallimenti nel settore della salute, ospedali, cliniche, case di cura e organizzazioni no profit corrono ai ripari chiedendo la protezione anti bancarotta e nel frattempo riducono al minimo il personale e tagliano servizi fondamentali per i pazienti. Una crisi che era iniziata, come avevano già previsto gli analisti, durante la pandemia da Covid, quando le strutture erano state costrette ad aumentare gli stipendi per compensare la carenza di operatori qualificati come medici, infermieri e assistenti.

A pesare sul bilancio, oltre ai buchi finanziari causati dall’indebitamento per i prestiti con fondi di private equity, sarebbe stato anche l’elevato numero di richieste di risarcimento. Controversie presentate dai pazienti ai quali le aziende devono far fronte, triplicate in particolare con il fenomeno delle dipendenze da oppioidi e fentanyl, che ha costretto finora moltissime società a scegliere tra chiedere la ristrutturazione, accettando tagli e piani di risanamento o chiudere definitivamente.