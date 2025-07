Donald Trump ha annunciato un accordo fra Usa e Giappone sui dazi al 15%: scopriamo tutti i dettagli di questa intesa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo commerciale con il Giappone, una intesa sui dazi che soltanto fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile. “Ho appena firmato il più grande accordo commerciale della storia – lo ha presentato il tycoon – sicuramente il più grande accordo della storia con il Giappone. Avevano qui i loro migliori collaboratori e ci abbiamo lavorato a lungo e duramente. Ed è un’ottima opportunità per tutti”.

L’accordo prevede dei dazi reciproci del 15 per cento su prodotti giapponesi esportati negli Stati Uniti, un’aliquota che si estenderà anche alle auto e ai ricambi, ponendo quindi la nazione nipponica in una posizione di forte vantaggio per quanto riguarda il mercato delle auto, tenendo conto che molti altri grandi produttori del settore hanno tariffe del 25%. Grazie a questa agevolazione, il Giappone ha promesso un investimento di 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, di cui il 90% dei profitti resteranno oltre oceano. “Questo accordo creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro”.

INTESA USA GIAPPONE SUI DAZI, LE PAROLE DI TRUMP

“Non c’è mai stato niente di simile – aggiunge Trump – forse la cosa più importante è che il Giappone aprirà il suo Paese al commercio, inclusi automobili e camion, riso e altri prodotti agricoli”. Grazie a questa notizia la Borsa giapponese ha raggiunto il massimo picco di questo 2025, con le azioni delle case automobilistiche che hanno spinto l’indice Nikkei al +3,7%. “Missione compiuta”, ha aggiunto Ryosei Akazawa, responsabile delle trattative tariffarie con il Giappone, in un post su X. “Il Giappone è il primo Paese al mondo a poter ridurre le tariffe sulle automobili e sui ricambi auto senza restrizioni di volume”.

Soddisfatto anche Shigeru Ishiba, primo ministro giapponese, che ha definito l’accordo come “la cifra più bassa fino ad oggi per un paese che ha un surplus commerciale con gli Stati Uniti”. Poi ha aggiunto: “Crediamo che questo contribuirà alla creazione di posti di lavoro, alla produzione di buoni prodotti e all’adempimento di vari ruoli nel mondo attraverso la reciproca cooperazione tra Giappone e Stati Uniti”.



INTESA USA GIAPPONE SUI DAZI, PREVISTI INVESTIMENTI NIPPONICI DA 550 MILIARDI DI DOLLARI

I 550 miliardi di dollari che il Giappone investirà negli Stati Uniti riguarderanno investimenti delle aziende nipponiche in settori chiave come quello farmaceutico e dei semiconduttori, e nel contempo la quota di importazione di riso americano potrebbe aumentare senza però sacrificare “l’agricoltura giapponese”. Il Giappone ha infine fatto sapere che le contrattazioni con gli Stati Uniti proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno quegli aspetti non inclusi nell’accordo, come ad esempio le tariffe su acciaio e alluminio, al momento soggette ad una imposta del 50%.

L’intesa sui dazi Usa Giappone, come detto sopra è senza dubbio positiva visto che i negoziati sulla questione erano stati descritti come tesi: “I giapponesi sono duri” aveva detto Trump interpellato sull’Air Force One.