Crisi demografica Usa, l'ufficio Census conferma che la popolazione anziana supera quella dei giovani ma aumentano gli immigrati che fanno figli

Usa, l’ufficio del Censimento Census Bureau ha pubblicato i dati sulla crescita demografica del periodo 2023/2024, confermando da una parte il crollo delle nascite che ormai da qualche anno è un trend fisso, ma anche una compensazione del calo demografico, soprattutto della riduzione di persone in età inferiore ai 18 anni, trainata dalla presenza di immigrati. Il Washington Post ha pubblicato le statistiche, nelle quali viene evidenziato come il numero degli anziani supera quello dei bambini, e il dato è in crescita, visto che l’ultima generazione di “baby boomers” è proprio quella che adesso si trova nella fascia di età che supera i 65 anni, incrementata del 3,1% a fronte di un calo dei più giovani dello 0,2%.

Le differenze sono evidenti soprattutto nelle aree con meno densità di abitanti, nelle contee e nelle zone rurali, che stanno invecchiando più rapidamente. Tuttavia, un miglioramento nel colmare il divario tra differenze di età, si sta verificando grazie ad un record di ingressi di immigrati, specialmente asiatici ed ispanici, che stanno contribuendo a ripopolare l’America di bambini.

Crisi demografica Usa, il numero di anziani supera quello dei giovani ma gli immigrati compensano il calo nascite

L’immigrazione in Usa è aumentata del 9% a partire dal 2020, le presenze maggiormente incrementate dai flussi di ingresso sono state quelle della popolazione asiatica, al 13% in più rispetto al passato e di quella ispanica definita dall’ufficio del censimento “non-bianca” . In quest’ultima categoria, si è verificato un vero e proprio boom di nascite, che ha diminuito il gap generazionale tra anziani e minori di 18 anni. Il calo del tasso di natalità è un problema che l’amministrazione Trump sta cercando di affrontare con politiche per la famiglia che prevedono bonus e incentivi.

Come ha ricordato il Washington Post, la misura che potrebbe presto entrare in vigore e che rappresenta una novità rispetto al passato, è quella di garantire un maggiore accesso alla fecondazione in vitro, obbligando le assicurazioni sanitarie a coprirne i costi per intero. Allo stesso tempo però il presidente sta mettendo in atto una serie di provvedimenti contro gli immigrati, che visto i dati, potrebbero ostacolare l’obiettivo di migliorare la condizione demografica. Il demografo dell’istituto Brookings ha commentato al quotidiano: “Si discute molto sull’opportunità di introdurre programmi federali per far sì che le donne abbiano più figli, perché questo aumenterà le dimensioni della popolazione giovane, ma vorrei sottolineare che l’immigrazione potrebbe aiutarci ad avere una popolazione giovane più numerosa o a ridurne il declino“.