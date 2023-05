Usa, “Mancano farmaci” scatta l’emergenza nazionale/ Task force per reperire generici

In Usa è scattata l‘emergenza nazionale per mancanza di farmaci, il problema grave risiederebbe nelle catene di approvvigionamento e nelle industrie interne che hanno praticamente quasi smesso di produrre di medicinali generici, che rappresentano il 90% delle prescrizioni mediche negli Stati Uniti, proprio per la particolare convenienza di prezzo. Stanno finendo anche le scorte di anestetici ospedalieri e fluidi sterili per interventi chirurgici. Inoltre diversi onologi hanno dichiarato al New York Times che rilutano introvabili molti principi attivi utili per il trattamento chemioterapico in pazienti con tumori.

“Crisi democrazia espone Occidente alle dittature”/ Uk: “la vera minaccia è la Cina”

C’è troppa dipendenza dalle importazioni da Cina e India, l’allarme ha fatto scattare anche un provvedimento urgente della Casa Bianca che ha istituito una Task Force che si occuperà di aumentare la produzione interna e favorire la circolazione di medicine generiche con sostegni ed incentivi anche di tipo economico. Come sottolineato da esperti delle catene di distribuzione e associazioni di pazienti, le carenze si sono aggravate di anno in anno passando da un -30% di disponibilità attuale rispetto al 2021.

Donna di 26 anni accusata di profanazione/ "Ha defecato sull'altare e poi..."

Grave mancanza di farmaci in Usa, interviene la Casa Bianca “Aumentare produzione generici”

Il New York Times ha pubblicato l’allarme dei medici e della Food and Drugs Administration in merito alla grave mancanza di farmaci in Usa, esprimendo anche la preoccupazione per le industrie del settore farmacutico, in grave crisi finanziaria e quasi totalmente dipendenti dalle materie prime e principi attivi importati da paesi terzi come Cina e India. Il recente fallimento dell’azienda Akron Pharmaceuticals è stato d’esempio per sottolineare il problema economico di base che c’è dietro la mancata distribuzione di medicinali.

Funerali regina Elisabetta II costati 186 mln di euro/ Soldi spesi dai contribuenti

Questo ha costretto il governo ad approvare alcuni provvedimenti d’urgenza e progetti di legge per evitare l’esaurimento totale delle scorte che potrebbe mettere in ginocchio tutto il settore sanitario. Verranno garantiti incentivi per chi sceglie di puntare sulla produzione di farmaci generici, ma come ha dichiarato Biden “Servirà anche più trasparenza nelle filiera di produzione, e saranno premiati i distributori più scrupolosi“. Le associazioni di medici hanno evidenziato che il problema risiede negli intermediari che “spingono le imprese ad investire in contesti estranei al mercato interno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA