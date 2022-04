Usa minacciano India: “Non aumentare importazioni petrolio russo”/ “Grande rischio…”

Gli Usa minacciano l’India. La notizia viene riportata in esclusiva dall’agenzia di stampa internazionale “Reuters”, che riporta sulle sue colonne che “un aumento significativo delle importazioni di petrolio russo da parte dell’India potrebbe esporre Nuova Delhi a un ‘grande rischio’, mentre gli Stati Uniti d’America si preparano a intensificare l’applicazione delle sanzioni contro Mosca per la sua invasione dell’Ucraina”. La fonte citata è un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, che ha parlato prima della visita di due giorni del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Nuova Delhi e nel corso di quella del vice-consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti per l’Economia, Daleep Singh.

I raffinatori dell’India, il terzo più grande importatore e consumatore di petrolio al mondo, si sono accaparrati infatti il petrolio russo attraverso gare d’appalto da quando è scoppiata la guerra il 24 febbraio, approfittando dei profondi sconti attuati, mentre altri acquirenti si sono tirati indietro. Nel dettaglio, l’India ha acquistato almeno 13 milioni di barili di petrolio russo dall’avvio del conflitto bellico, rispetto ai quasi 16 milioni di barili in tutto il 2021. “Gli Stati Uniti – dichiara la fonte a stelle e strisce ai microfoni di ‘Reuters’ – non muovono obiezioni al fatto che l’India compri petrolio russo, a condizione che non aumenti significativamente le quantità acquisite rispetto agli anni precedenti”.

USA MINACCIANO L’INDIA SULL’ACQUISTO DI PETROLIO DALLA RUSSIA: “AZIONE COLLETTIVA CONTRO MOSCA”

Sulla questione che coinvolge Usa e India, secondo il portavoce americano intervistato da “Reuters” il Dipartimento di Stato sarebbe a conoscenza di colloqui tra Mosca e New Delhi relativi all’acquisto di petrolio: “Continuiamo a coinvolgere i nostri partner in India e in tutto il mondo in relazione all’importanza di una forte azione collettiva, comprese forti sanzioni, per spingere il Cremlino a porre fine alla sua devastante guerra contro l’Ucraina il più presto possibile”.

L’amministrazione Biden, infatti, si sta coordinando con l’India e i Paesi europei per mitigare l’impatto dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina sui mercati dell’energia, incoraggiando al tempo stesso i passi da fare per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha rifiutato di commentare la notizia. La fonte dell’agenzia ha concluso dicendo che l’India starebbe elaborando un meccanismo per regolare il commercio con la Russia, anche attraverso il pagamento in rupie: “Qualunque cosa stiano pagando, qualunque cosa stiano facendo, deve essere conforme alle sanzioni. Altrimenti si espongono a un grande rischio”.











