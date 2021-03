Usa, no forniture sanitarie all’Ue/ Da vaccini a siringhe: con Biden è America First

Il vertice tra Usa e Commissione Europea è terminato con un nulla di fatto, se non delusione per Bruxelles. Come evidenziato dai colleghi del Corriere della Sera, la Casa Bianca ha deciso di non fornire nulla agli europei: in questo caso parliamo di forniture mediche e dunque non si parla solo di vaccini anti-Covid, ma anche di siringhe, fiale, mascherine, etc.

A comunicare la linea di Joe Biden ci ha pensato Jeffrey Zients, responsabile contro la pandemia negli Usa, che ha avuto un lungo colloquio con il commissario per l’Industria Ue, Thierry Breton. Il rammarico per questa decisione filtra nella nota congiunta diramata: in questa si legge che Ue e Washington hanno «concordato di lavorare insieme per garantire il funzionamento regolare delle catene di approvvigionamento industriale per la produzione di vaccini da entrambe le parti».

USA, NIENTE FORNITURE MEDICHE ALL’UE

Nessun passo verso l’Unione Europea da parte degli Usa, che sembrano ancorati all’America First di Donald Trump nonostante l’arrivo alla Casa Bianca del democratico Joe Biden. Washington penserà ai suoi interessi almeno per qualche mese, evidenzia il Corriere della Sera, ma un dato emerge con chiarezza: gli Usa non punteranno su vaccini anti-Covid e forniture mediche per combattere qualche battaglia a livello geopolitico, o almeno non in Europea. Un possibile aiuto da parte dell’America potrebbe arrivare tra qualche mese, ma a determinate condizioni, come specificato da Jeffrey Zients: verranno donati vaccini e forniture mediche in futuro e solo «il surplus del fabbisogno americano».



