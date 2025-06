Un nuovo durissimo colpo sembra pronto ad abbattersi sulla missione di pace in Ucraina promossa dal cosiddetto gruppo dei Volenterosi UE – capitanato da Francia e Regno Unito – dopo che il presidente USA Donald Trump sembra aver rifiutato la richiesta di fornire aerei da battaglia utili per garantire la sicurezza dei cieli di Kiev: a dirlo è il quotidiano Bloomberg, che cita delle anonime “fonti a conoscenza della questione”, all’indomani di un recente incontro che sembra aver coinvolto – appunto – i Volenterosi UE e lo stesso Trump; mentre, dal conto della Casa Bianca, del Regno Unito, della Francia e degli altri soggetti istituzionali interpellati dallo stesso Bloomberg, non sono arrivate conferme o smentite di alcun tipo.

Partendo dal principio, è bene ricordare innanzitutto che il gruppo dei Volenterosi UE sarebbe nato su spinta congiunta di Londra e Parigi con l’obiettivo di creare una pseudo forza militare che sarà incaricata di mantenere l’ordine e la sicurezza in Ucraina dopo la fine del conflitto, scoraggiando con la forza militare eventuali futuri attacchi da parte del Cremlino, intenzionato a concludere l’opera avviata più di tre anni fa; mentre, a livello di trattative per la pace, attualmente tutto sembra fermo in un sonoro nulla di fatto, collegato da molti osservatori alla volontà di Putin di continuare il conflitto fino a quando non riuscirà a concludere la sua non meglio precisata missione.

Incerto il destino dei Volenterosi UE: pochissimi soldati e nessuna collaborazione da parte degli USA

Complessivamente, stando ai dati raccolti e riportati da Bloomberg, attualmente i Volenterosi UE raccoglierebbero a vario titolo una trentina di Paesi (in larga parte europei, ma anche Canada, Australia, Giappone e Nuova Zelanda), liberi di partecipare alla missione come meglio credono: circa la metà avrebbe offerto varie tipologie di artiglieria – tra aerei, navi militari ed equipaggiamenti –, ma sarebbero pochissimi ad aver accettato anche l’eventuale invio di soldati; mentre la missione dei Volenterosi UE resta temporaneamente bloccata – ma pronta a partire in qualsiasi momento – proprio dall’impossibilità di raggiungere un reale accordo di pace.

Dal conto loro, fino a questo momento gli USA hanno sempre fermamente respinto e negato la loro partecipazione ai Volenterosi UE, e il premier britannico Starmer era arrivato ad esortare l’omologo statunitense a fornire, quantomeno, deterrenza aerea, agenti di intelligence e sorveglianza al confine: l’ipotesi degli aerei statunitensi – rivelano oggi le fonti di Bloomberg – sarebbe stata rigettata da Donald Trump, e non è chiaro se il “no” statunitense comprenda anche gli 007 e i pattugliamenti frontalieri; mentre Regno Unito e Francia sembrano intenzionati a garantirsi anche una clausola di intervento statunitense nel caso di attacchi diretti da parte della Russia contro la loro missione pacifica.