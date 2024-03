Usa normalizza il Covid “E’ come un’influenza”/ “Ecco come bisogna comportarsi in caso di infezione”

Il covid si è normalizzato anche negli Stati Uniti, e il tutto è avvenuto in via ufficiale come specifica il Wall Street Journal. Secondo le ultime linee guida dei CDC, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, pubblicate nella giornata di ieri, chi ha il covid non deve più stare in isolamento obbligatoriamente per 5 giorni. Il covid viene quindi ora trattato come una normale influenza, di conseguenza bisogna restare a casa per almeno 24 ore dall’ultimo giorno in cui si è avuta la febbre e con i sintomi in miglioramento.

Nei cinque giorni successivi, inoltre, sarebbe il caso di prendere precauzioni come ad esempio indossare le mascherine e limitare i contatti con gli altri. Si tratta quindi delle raccomandazioni che il CDC segnala anche per altri virus respiratori. “Il Covid-19 rappresenta ancora un’importante minaccia per la salute pubblica, ma non è più l’emergenza di una volta”, sono le parole rilasciate ieri dal dottor Brendan Jackson, che guida la risposta al virus respiratorio per il Centro nazionale per l’immunizzazione e le malattie respiratorie del CDC.

CDC NORMALIZZA IL COVID “MALATI USINO IL BUON SENSO”

“E i suoi impatti sulla salute assomigliano sempre più a quelli di altre malattie respiratorie virali, tra cui l’influenza e l’RSV”, aggiunge. Negli ultimi tempi molti americani non si sono sottopongono più ai tamponi e nel contempo non restano più in isolamento, ed ora è giunto anche il CDC a ufficializzare e a normalizzare il tutto.

Secondo i medici deve essere il buon senso a guidare una persona affetta da covid. Se si sta male si sta a casa, ma quando uno si sente abbastanza bene da poter uscire è meglio indossare la mascherina se vi sono ancora i sintomi di modo da proteggere gli altri. Bisogna soprattutto essere cauti qualora dovessimo incontrare persone fragili come anziani e immunocompromessi. Ad oggi il numero di ricoveri per covid negli Stati Uniti è superiore a quelli dell’influenza, ma il divario si è ridotto nettamente da quando è scoppiata la pandemia.

CDC NORMALIZZA IL COVID “E’ COME UN’INFLUENZA MA PROVOCA ANCORA CASI GRAVI”

I funzionari della sanità pubblica sono comunque fermi nel dire che il covid non sia ancora una vera e propria influenza, o un semplice virus respiratorio. “Cerchiamo di essere chiari. Il Covid-19 non è l’influenza”, le parole di Jackson del CDC. “Provoca ancora malattie più gravi e porta a effetti più duraturi”. Per covid muiono ancora più di 1.000 persone a settimana oltre oceano secondo i dati del CDC, senza dimenticarsi poi del long covid, patologia che può persistere per mesi se non anni e che ha riguardato milione di persone in tutto il mondo.

La dott.ssa Mandy Cohen, ha ricordato come si è più contagiosi nella prima fase della malattia: “Vogliamo che le persone riconoscano che la maggior parte della diffusione del virus avviene quando si è più malati e con il passare dei giorni la diffusione del virus diminuisce”, ma in ogni caso i sintomi non sono un metodo infallibile per capire se si è contagioso o meno. Chi è asintomatico ha meno possibilità di essere contagioso, ma non è un’equazione certa. Chiusura dedicata al vaccino: è consigliato farlo una volta all’anno, come quello influenzale, ma gli anziani dovrebbero farlo più spesso, con un richiamo anche in primavera. Infine, per coloro che hanno un sistema immunitario compromesso può essere un bene anche vaccinarsi ogni due mesi.

