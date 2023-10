Usa, nuova dose di vaccino anti Covid/ Sondaggio: favorevole 70% dei democratici, tra repubblicani solo 28%

Un sondaggio condotto da Ipsos e fornito da Axios negli Usa ha rivelato la propensione della popolazione a sottoporsi ad una nuova dose del vaccino contro il Covid sulla base dell’orientamento politico. È emerso, nel complesso, che circa la metà degli americani afferma di avere intenzione di somministrarsi all’iniezione del siero aggiornato, mentre un piccolo numero riferisce di avere dei dubbi e/o di non essere intenzionato a farlo.

I più convinti della necessità di aderire alla campagna di vaccinazione sono senza dubbio i democratici. Circa il 70% di loro infatti dice di essere pronto a ricevere l’ultimo vaccino contro il Covid, mentre l’8% afferma di averlo già fatto. I dati sono ben diversi rispetto a quelli dei repubblicani. Soltanto il 28% di loro infatti vuole sottoporsi all’iniezione e solo il 4% ha già ricevuto il siero. Tra coloro che sono invece ancora indecisi, il 45% dei democratici ha detto che è “molto probabile” che lo farà, mentre il 58% dei repubblicani ha detto che “non è per nulla probabile” che lo farà.

Usa, nuova dose di vaccino anti Covid: un sondaggio svela il parere della popolazione

“Anche se il Covid si è ritirato dalla vista del pubblico, ci sono ancora una certa polarizzazione e forti sentimenti nei confronti dei vaccini. Non ci sono molti americani che sono nel mezzo”, ha commentato Mallory Newall, vicepresidente di Ipsos. La speranza degli esperti è che tra coloro che affermano di aderire alla campagna di vaccinazione, al di là dell’orientamento politico, ci siano quelle persone che appartengono alle categorie a rischio, come gli anziani. Due terzi delle persone di età pari o superiore a 65 anni, in tal senso, dicono che probabilmente riceveranno una nuova dose del siero aggiornato, e poco più della metà di quelle di età compresa tra 50-64 anni hanno detto allo stesso modo.

È da precisare, però, che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Lo scorso anno, infatti, il 47% della popolazione degli Usa, secondo un sondaggio condotto da Ipsos, ha affermato di essere intenzionata a ricevere una nuova dose di vaccino anti Covid. Di fatto, però, i dati istituzionali rivelano che solo il 17% si è recato realmente negli hub.











