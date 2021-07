Usa, nuova ondata Covid negli Stati con meno vaccinati/ “Contagi 3 volte più alti”

Dopo i progressi registrati nella lotta contro il Covid, negli Stati Uniti l’epidemia sta riprendendo a correre a causa della diffusione della variante Delta. Ma in modo diverso rispetto al passato, anche perché ora abbiamo un’arma a disposizione: la campagna vaccinale. Infatti, negli Stati che hanno tassi di vaccinazione inferiori alla media si registrano contagi quasi 3 volte più alti che negli Stati dove invece la campagna vaccinale ha un tasso superiore alla media. Lo rileva la Johns Hopkins University, secondo cui dove il tasso di vaccinazione è inferiore nell’ultima settimana è stata registrata una media di 6 nuovi casi al giorno per 100mila residenti. Invece questa media scende a 2,2 nuovi casi al giorno per 100mila residenti lì dove la vaccinazione è stata massiccia.

Come evidenziato da Cnn, l’Arkansas, ad esempio, dove meno del 35% delle persone è completamente vaccinato, ha una media di 16 nuovi casi al giorno per 100mila abitanti. Siamo quindi a 5 volte il tasso nazionale di nuovi casi. Peraltro, è uno dei 10 Stati americani in cui il tasso di nuovi casi è balzato del 25% rispetto alla settimana precedente.

COVID USA, “ANCORA MORTI SE NON CI VACCINIAMO TUTTI”

Invece il Vermont, che ha il tasso più alto di persone completamente vaccinate con il suo 66%, ha il tasso più basso di nuovi casi, cioè meno di 1 al giorno per 100mila residenti nell’ultima settimana, secondo la Johns Hopkins University. Un calo di quasi il 16% rispetto alla settimana precedente. Il problema, come evidenziato da Cnn, è che negli Stati Uniti sta crescendo il divario tra Stati con un alto tasso di vaccinati e quelli invece in ritardo nella campagna vaccinale. Così si osserva che in parti del Sud, Sud-Ovest e del Midwest cominciano nuove ondate. «La gente continuerà a morire finché non vaccineremo tutti», ha dichiarato all’emittente Jonathan Reiner, professore di medicina e chirurgia alla George Washington University. Riguardo alle ritrosie dei giovani: «Quello che vorrei dire ai giovani è che il Covid-19 non deve ucciderti per rovinarti la vita». Infatti, spiega che nel suo ospedale sono arrivati molti giovani per Covid o con complicazioni dopo aver contratto l’infezione. Intanto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious diseases, ha avvertito riguardo la possibilità di reintrodurre l’uso delle mascherine anche per i vaccinati in quegli Stati americani dove la trasmissione del Covid è alta ma il tasso di vaccinazione è basso.

