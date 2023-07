Usa, ok a pillola anticoncezionale senza prescrizione/ Opill sarà disponibile nel 2024

La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia federale preposta al controllo di farmaci e alimenti negli Usa, ha dato il suo ok alla vendita della pillola anticoncezionale senza prescrizione. Il farmaco designato, come riportato da Ansa, sarà Opill, prodotto dalla Perrigo Company, casa farmaceutica con sede a Dublino. Essa prevede un’assunzione quotidiana. La disponibilità a banco dovrebbe essere attuata all’inizio del prossimo anno, ma i prezzi non sono stati ancora comunicati.

L’obiettivo delle autorità sanitarie americane è quello di rendere più semplice la prevenzione di gravidanze indesiderate. Il metodo contraccettivo in questione, infatti, è più affidabile di quelli comunemente disponibili senza prescrizione medica come i preservativi e gli spermicidi. Se assunta correttamente, la pillola anticoncezionale ha infatti un’efficacia pari al 99%. Qualora la donna dovesse dimenticare di assumerla per un giorno, invece, la suddetta percentuale scende al 91%. Le statistiche rivelano che negli Usa il suo utilizzo riguarda il 62% delle donne fra i 15 e i 44 anni. Adesso il campione potrebbe ulteriormente aumentare.

Usa, ok a pillola anticoncezionale senza prescrizione: il piano

Il via libera alla distribuzione della pillola anticoncezionale Opill senza prescrizione negli Usa è stato dato infatti con l’obiettivo di controllare le nascite in modo più responsabile. Secondo gli esperti, il provvedimento potrebbe essere particolarmente utile per le adolescenti, le giovani donne e tutte coloro che hanno difficoltà, anche a livello economico, ad affrontare i tempi (sul territorio americano si registrano finora anche sei mesi di attesa) e le questioni logistiche necessarie a ottenere l’ok da parte di un medico per ottenere il farmaco.

A partire dall'inizio del 2024 questi problemi potranno essere raggirati. Essendo la pillola anticoncezionale in questione con "solo progesterone" e non altri estrogeni gli effetti indesiderati dovrebbero inoltre essere limitati. "Altre formulazioni e dosaggi approvati di altri contraccettivi orali rimarranno disponibili solo su prescrizione", ha detto la FDA.











