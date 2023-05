Usa, online foto di super-bomba/ Creata per distruggere bunker che nascondono uranio

Una bomba potente, progettata dagli Stati Uniti per distruggere bunker sotterranei che nascondono uranio arricchito. Si chiama GBU-57, ma è nota anche come Massive Ordnance Penetrator: è stata vista per la prima volta il 2 maggio, quando alcune foto inedite sono comparse. Non era ovviamente previsto che venissero rivelate, infatti dopo la pubblicazione da parte dell’esercito Usa, sono state subito cancellate per motivi di sicurezza. La notizia, riportata dal Telegraph, arriva in una fase di crescenti tensioni con l’Iran per il suo programma nucleare.

Satanisti: in 800 a Boston per il SatanCon/ Dagospia: "Ma è la fiera degli LGBT"

Peraltro, il Paese starebbe costruendo un impianto che potrebbe essere fuori dalla portata di quest’arma, secondo quanto riportato dall’Associated Press. La super bomba dell’aeronautica militare Usa è stata sviluppata negli anni 2000 ed è la risposta all’Iran che ha rafforzato i suoi siti nucleari costruendoli sottoterra. Il caso delle foto è scoppiato quando l’Air Force ha pubblicato le immagini delle bombe sulla pagina Facebook della Whiteman Air Force Base nel Missouri.

Migranti Usa, "Biden peggio di Trump"/ "Nuova legge respinge le richieste di asilo"

“BOMBA IN GRADO DI PENETRARE 60 METRI DI TERRENO E CEMENTO PRIMA DI ESPLODERE”

La base in questione ospita una flotta di bombardieri Stealth B-2, gli unici che possono impiegare la super bomba in questione. In una didascalia, la base ha dichiarato di aver ricevuto due bombe Massive Ordnance Penetrator per consentire a uno squadrone di munizioni di «testarne le prestazioni». Non è la prima volta, secondo Telegraph, che l’Aeronautica militare Usa pubblica foto e video della bomba in coincidenza con l’acrimonia crescente con Teheran per il suo programma nucleare. Infatti, nel 2019, l’esercito Usa aveva pubblicato un video di un bombardiere B-2 che sgancia due bombe. Secondo Rahul Udoshi, analista senior di armi presso Janes, società di intelligence open-source, la bomba contiene una miscela di AFX-757, un esplosivo standard, e PBXN-114, un composto esplosivo relativamente nuovo.

21enne abbandona neonato nei bagni a New York/ Papà: “Non sapevo fosse incinta”

Le foto hanno mostrato una scritta sulle bombe che ne indica il peso di 12.300 kg. La maggior parte di esso deriva dalla sua spessa struttura in acciaio, che le consente di distruggere cemento e terreno prima di esplodere. Ma non è ancora chiaro quale sia l’esatta efficacia dell’arma. Descrivendo in precedenza le capacità della bomba, l’Aeronautica militare aveva spiegato che potrebbe penetrare 60 metri di terreno e cemento prima di esplodere. Secondo Udoshi, probabilmente l’Aeronautica ha tolto le foto perché rivelavano troppi dati sulle bombe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA